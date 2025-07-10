自主防災社區2.0 新北金山區六股里兵棋推演

新北市府農業局推動土石流自主防災社區2.0，今年金山區由六股里進行防災宣導，並且針對里民分組任務分工與兵棋推演，在國立成功大學防災研究中心檢測組工程師的講解下宣導開始，讓六股里的民眾從日常中培養防災知識，未來在面對災害時將可以即刻啟動分組，應變相對應的減災措施。

國立成功大學防災研究中心監測組工程師葉宗杰說，六股里的防災社區2.0兵棋推演，先播放了多個土石流的實際案例影片，讓民眾看看土石流災害發生時的影響，並且省思要如何去應變。接著進行任務分工的分組，並且透過兵推台上實際六股里當地的土石流潛勢溪流與影響區域範圍去進行實際的兵推演練。

六股里長鐘鼎平說，由於去年颱風造成災害，這次趁著成大防災研究中心監測組工程師的到來，帶工程師到上次發生潛勢溪溢堤夾帶土石沖刷的地方再次實地勘查，便於日後潛勢溪流影響範圍的劃定，就是希望從日常工作做起，讓土石流災害所造成的傷害降到最低。