新北瑞芳四腳亭坑路改善工程完工 地方肯定施工品質
因應四腳亭坑路年久失修、路面嚴重破損的問題，瑞芳區公所積極爭取中央及市府經費進行改善工程，如今全線已順利完工。瑞芳區長楊勝閔與吉慶里長簡惠麗今(10)日特地前往現場視察，對施工品質表示高度肯定，改善後的道路大幅提升了行車安全與通行效率。
四腳亭坑路位於四腳亭交流道至慶安橋之間，因鄰近瑞芳產業園區，長期有大貨車來往，導致路基受損、路面破裂。為解決當地居民長年反映的問題，區公所與立委、議員共同協助爭取「提升道路品質計畫2.0」補助，獲得總額2,000萬元的經費挹注，進行路面與路基的全面刨鋪，並改善慶安橋路口環境、設置庇護島及調整行人穿越線。
瑞芳區長楊勝閔表示，感謝中央及市府的支持，使這項攸關民眾通行安全的重要工程得以順利完成。改善後的道路不僅行車更順暢，行人穿越安全也大幅提升。
吉慶里長簡惠麗也說，看到路面煥然一新、整體環境大幅改善，感到非常欣慰，也感謝各界協助爭取經費、監督施工，讓居民長期的期待終於實現。她強調，道路品質的提升是對居民最直接的照顧，希望未來持續有更多基礎建設的改善，讓地方發展更加完善。
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