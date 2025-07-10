新北三芝兒二公園遊具老舊 議員爭取重新設計

三芝區兒二公園是許多在地居民與親子休閒活動喜愛的地方，不過遊具與體健設施老舊，當地里長也希望可以透過翻新讓在地的親子可以更加的享受休閒時光，為此也向市議員陳偉杰反應希望能夠重新設計規劃，而市議員陳偉杰也號召相關單位現地會勘，把里長建議納入，要打造適合全齡的休憩公園。

埔頭里長簡錦隆說，兒二公園是地方居民最愛休憩的場所，有時是父母帶小朋友來，有時是阿公阿嬤帶小孫子來，希望透過改造，讓不論是小朋友還是大朋友都有地方休閒娛樂。

可以見到兒二公園的遊具設施有些歲月痕跡，市議員陳偉杰希望透過重新設計，讓遊具更新穎，符合親子同樂需求，也將安全提升，讓家長更安心。此外針對公園後方的綠籬，因應現今綠地休憩需求，未來也會有些改變，變成親子可以入內活動的無障礙草坪。

市議員陳偉杰指出，現在親子活動更喜歡親近大自然，席地而坐，或是野餐墊一鋪全家共享天倫，因此也將會透過重新設計規劃，將原本的綠籬移置，改成無障礙、友善的綠草地，一旁的攀藤綠廊也將會透過設計改善原本的高低落差，希望透過翻新，讓兒二公園成為更適合全齡友善的休閒場域。