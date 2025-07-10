新北觀光工廠活動開跑 綠色運輸集章抽獎推減碳

2025新北觀光工廠系列活動今天起跑，經發局表示，串聯全市17家觀光工廠與產業文化館，推出5大主題活動，發展兼具觀光、教育與文化傳承的經營模式；搭綠色運輸前往還可抽獎。

新北經濟發展局今天開記者會表示，觀光工廠系列活動包括「巴士一日遊」、「集章冒險趣」、鼓勵搭乘大眾運輸的「綠行任務」、精選好物的「觀光工廠主題禮包」，及「勇闖一夏冒險派對」。

記者會由經發局長盛筱蓉、新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰、新北市商圈聯合發展協會理事長林淑芳等人參與，各觀光工廠並展示特色商品與遊程。

盛筱蓉表示，產業型態與消費需求快速轉變，新北持續整合各界資源，協助在地傳統工廠升級轉型，發展兼具觀光、教育與文化傳承的永續經營模式。

她說，新北目前共有18家通過認證的觀光工廠與產業文化館，除1家整修中，其他業者涵蓋食品、生技、紡織等多元產業領域，參與今年「勇闖新樂園」系列活動。

洪啟峰表示，為推廣職人精神與產業文化，新北觀光工廠也將於7月18日至20日，進駐「2025 FUN!嗜100嗜好與手作展」，現場結合職人工藝展示與DIY體驗活動，展現創新能量與產業價值。

經發局說，系列活動結合體驗導覽、闖關集章、廠外見學等形式，深化民眾認識工廠文化，也為企業創造品牌曝光與行銷新契機。其中，「巴士一日遊」為今年暑假重頭戲，精選9條主題路線。凡搭乘大眾運輸或使用減碳交通工具前往，還可獲得抽獎機會。