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臺北市酒駕累犯公布 林彥池拒測7次累罰504萬

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

北市交通事件裁決所第76次公告酒(毒)駕及拒測累犯名單計有32名，其中酒(毒)駕累犯2次者有16名、3次以上者有8名，拒測累犯2次者5名、3次以上者3名，合計32名，臺北市累計已公布1,899人次（1,774名）。

北市裁決所指出，本次公告名單罰鍰最高且累犯次數最多者為林彥池，拒測累犯第7次罰鍰126萬元，加上前6次拒測處分，已累計高達504萬元罰鍰，禁考駕照33年。林彥池於臺北市拒測罰鍰累計有288萬元，皆逾期未繳納已移送法務部行政執行署臺北分署強制執行

裁決所表示，本次公告名單中17名案件已結案，5名申請分期繳款，餘10名未結案者全數移送強制執行，移送金額394萬元。另，6月公告臺北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上設籍臺北市者計有杜駿宥及楊宏均等2名，裁決所已印製A4彩色照片海報將提供臺北市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為，期望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯之可能性。

裁決所特別提醒，部分民眾酒駕遇警方攔查時，以為拒絕酒測就可以逃避公共危險罪及道路交通管理處罰條例罰責。殊不知第1次拒測罰鍰即高達新臺幣18萬元，累犯者依前次罰鍰金額加罰新臺幣18萬元，罰鍰無上限，遲未繳納者將移送強制執行，只要名下有財產所得均可能遭到拍賣或扣繳。除了高額罰鍰外，駕照處吊銷或禁考3至5年，車輛牌照一律吊扣2年。

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酒駕 強制執行 北市

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