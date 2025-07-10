2025新北兒藝節 寶可夢繪師首度加入繪製「怪獸卡牌」

2025新北市兒童藝術節將於7月12日至7月20日登場，今年以「怪獸世界」為主題，打造融合表演、藝術裝置、科技藝術體驗的夏日冒險。其中，深受親子歡迎的「怪獸卡牌」將重磅回歸，不僅邀請兩位來自日本的寶可夢繪師Mina Nakai（ナカイミナ）及Jerky首度參與設計，更集結哥倫比亞、韓國、香港、新加坡、紐西蘭等跨國藝術家共同創作，推出65款全新設計，每一隻怪獸都展現出獨特的風格和故事，讓孩子在蒐集中探索藝術，也從每張卡牌中認識世界的多元文化。

新北市文化局表示，怪獸卡牌自2022年推出以來，已成為新北兒藝節的經典亮點。今年全新升級，不僅怪獸角色全面更新，更邀請日本寶可夢繪師Mina Nakai（ナカイミナ）及Jerky參與創作，在結合角色性格與背景文化的創作背景下，打造兩款專屬於新北兒藝節的限定怪獸角色。此外，也邀請多位跨國藝術家聯手創作，巧妙地結合來自不同國家的文化特色，結合童趣、故事性與藝術創意，展示全球多元文化的獨特魅力。

文化局指出，本次怪獸卡牌也首度結合移動式劇場與角色扮演，邀請「喚劇團」演員化身異國使者穿梭會場，與小朋友即興互動、說故事、出任務，與卡牌怪獸並肩作戰，讓卡牌不只是收藏，更成為現場體驗的延伸，在遊戲中學習合作與表達，體驗文化與藝術的魅力。此外，新北市市民廣場也將打造「怪獸卡牌中心」，設置卡牌挑戰任務站與創作互動區，展示歷年小朋友與國內外藝術家創作的精選卡牌，現場更提供「空白怪獸卡牌」讓孩子們自由創作專屬冒險夥伴，親手繪製自己的故事，讓藝術啟蒙從「畫一隻怪獸」開始，「怪獸卡牌中心」每日開放時間為下午4點至晚上9點，歡迎親子一同前來挑戰與創作。

文化局表示，今年的怪獸卡牌將推出65款全新設計，不僅邀請來自日本的寶可夢繪師，更集結哥倫比亞、韓國、香港、新加坡、紐西蘭等跨國藝術家聯手創作，賦予卡牌豐富多元的文化風格與視覺魅力。同時，也透過活動前舉辦的卡牌創作工作坊，邀集小朋友親手設計屬於自己的怪獸角色，讓今年的卡牌注入更多童趣與原創能量。怪獸卡牌延續兒童藝術節「從玩中學、從畫中認識世界」的理念，期待讓孩子們在遊戲與創作中探索藝術、體驗文化、培養自信，打造一場真正屬於孩子的藝術冒險旅程。

文化局補充，2025新北市兒童藝術節「怪獸世界」將於7月12日至7月20日，下午4點至晚間9點，在新北市政府一樓大廳、市民廣場與板橋區府中廣場登場。活動包含六大主題場域，結合國內外表演團體與藝術家，聯手打造充滿異國風情的冒險國度，包括紙風車劇團、FOCASA馬戲團、藝響臺灣文化劇團、O劇團、韓國正宗塗鴉秀等演出，邀請大小朋友和怪獸們一起展開奇幻冒險。

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