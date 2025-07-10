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新北高齡人口逼近2成 推智慧長照打造高齡友善城市

中央社／ 新北10日電

新北市府今天表示，面臨高齡人口近20%的挑戰，將以日間照顧中心、複合型在地安養機構、智慧衛生所、中高齡友善住宅，以長照創新、智慧科技、在地安養3面向，提升照顧長輩品質。

2025長照創新國際研討會今天在板橋區新板希爾頓酒店舉行，包括衛福部次長呂建德與澳洲、新加坡、日本等地專家學者，解析當地長照制度發展趨勢；分享高齡化社會下的政策應對，與保險制度設計。

呂建德致詞時表示，國家希望工程「長照3.0規劃」，預計明年上路，將擴大服務對象，銜接醫療持續增加服務據點，支持長者、家庭照顧者及長照機構，提升對失能者、失智者的照顧，達成健康老化、在地老化、安寧善終的願景。

市長侯友宜致詞時表示，新北高齡人口將達到20%，計畫在三芝區、淡水區打造「長照創新聚落村」，對長輩的運動、醫療，充分利用科技照顧，不遺忘每一個人，盼望長輩能夠在地安養。

新北市的幅員遼闊、城鄉差距大，對照顧資源的分配與照顧方式差異化，侯友宜接受中央社記者訪問時表示，以智慧衛生所為主體，導入智慧科技模式，AI平台與科技輔具，替代人力以減輕照顧者負擔，被照顧者因科技的發展能更人性化。

他說，偏鄉的智慧衛生所結合在地安養機構，透過日間照顧中心，及中高齡友善住宅的「長照創新聚落」照顧長輩，營造高齡友善生活環境。

衛生局說，新北市高齡人口已達78萬人，佔全市人口近兩成，為全國之冠，預計115年成立「高齡長期照顧處」，統籌推動長照政策資源與治理體系。

長照 衛生所

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