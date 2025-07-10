北市觀傳局「我眼中的台北味」影片徵件 拍美食首獎16萬元

台北市觀傳局「媒體近用影片徵選競賽」今開跑，今年拍攝主題為「我眼中的台北味」，鼓勵民眾透過鏡頭記錄台北美食文化，投稿1至3分鐘影片，不論是個人私藏美食或巷弄小店，就有機會抱走最高16萬元獎金，總獎金更高達32萬元。

影片徵件競賽徵件期間為7月10日至9月22日，以台北美食出發，拍出創意、情感與在地特色的作品，可角逐高達16萬元的首獎，另外還有第2名6萬元、第3名3萬元、第4名2萬元、第5名1萬元以及佳作8名各5000元，總計13名的豐盛獎勵。此外，為鼓勵民眾踴躍參賽，觀傳局也加碼推出早鳥好禮，前100名投稿者還可再獲得咖啡券5張。

觀傳局表示，為落實媒體近用權，鼓勵民眾運用手邊簡易拍攝設備，關注及記錄在地文化，自112年持續辦理影片徵選活動，積極推動全民參與影像創作，作品皆安排於台北市有線電視公用頻道(CH3)播出，讓每一位民眾都有機會透過鏡頭展現觀點，打造屬於全民的發聲平台。

觀傳局指出，今年影片競賽活動獎勵豐富，期待看到民眾展現更多精彩創意，拍出色、香、「味」俱全的臺北美食影像，分享臺北最地道、最動人的美食文化與故事，也讓媒體近用的精神落實於生活中。活動即時消息與徵件詳情皆公布於活動官方網站(https://2025videocompetiti.wixstudio.com/taipei2025)，活動採網路報名(https://forms.gle/87d3w28dNXAnGkRF9)，相關問題亦可洽詢活動小組(02-66356885轉分機313或317)。