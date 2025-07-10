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全台第一「行人優先區」要擴大了！開車限速20公里、勿按喇叭

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
瀝青彩色壓花鋪面就用了三種不同顏色。記者邱書昱／攝影
瀝青彩色壓花鋪面就用了三種不同顏色。記者邱書昱／攝影

交通部2024年公告實施行人優先區，北市嘉興里175巷9弄在去年10月成為全台第一處上路區域，近期又完成了瀝青彩色鋪面，讓駕駛明顯辨別區域，里長鄭智耀說，行駛的車速確實下降，意外的也讓巷弄汽機車停車數量減少。交通局表示，未來持續延伸外，透過試辦讓更多里長願意加入。

行人優先區是依「行人交通安全設施條例施行細則」法規施作，該路段需要設置起點的告示牌、20公里限速、禁鳴喇叭、減速丘，以及道路鋪面的設計，行人不需要特意靠邊，在該區段都能夠任意行走，不管任何肇責都是駕駛方。至於行人友善區則是以行人動線優化為主，沒有罰則。

走進嘉興里175巷9弄，鮮明的磚紅色瀝青彩色壓花鋪面，街口處也有設置「行人優先區起點」的告示牌，讓駕駛清楚開在這條路上與平常的街道不同，又由於該區有轉彎處，因此入口處就先設置和瀝青減速丘，即便未注意到的車輛行經過後，車速都會有所放慢。

鄭智耀說，起心動念是里內緊鄰基隆路二段、信安街大道，經常會有汽機車趕時間穿梭，但也難以禁止，同時該路段寬度不足難以施作成標線行人行道，「那乾脆就全部都變成人行道，行經的汽機車就要禮讓。」因此促成了試辦計畫。

他說，設計時與交通局、新工處等再三研議，瀝青彩色壓花鋪面就用了三種不同顏色，就是擔心若駕駛一開始駛入區域之後，萬一顏色習慣後，車速又會照常，才會採用不連貫性的色調。

鄭智耀說，設置行人優先區較為需要考量的是原先街道旁的車格，但經過繪製完成後，停車的部分有稍微減少，行人的空間反而加大，「這是意外的驚喜。」後續也會持續推行175巷2弄延伸區域。

交通管制工程處工務科長林佳睿表示，透過嘉興里的施作後達到示範效果，周遭部分里也有意投入，不過，行人優先區在施做時，需要長時間封巷，瀝青減速丘也會影響到停車空間，對於里民停車空間勢必會有影響，需要與相關單位說明及克服。

林佳睿說，同時行人優先區是以巷道檢討，有相關設施規範，此次嘉興里則是將瀝青路面繪製上色彩，預計未來將優先區範圍往南擴大至嘉興街181巷。

行人優先區起點處的柏油繪製成藍色。記者邱書昱／攝影
行人優先區起點處的柏油繪製成藍色。記者邱書昱／攝影
交通局表示，預計未來將優先區範圍往南擴大至嘉興街181巷。圖／台北市交通局提供
交通局表示，預計未來將優先區範圍往南擴大至嘉興街181巷。圖／台北市交通局提供
鄭智耀指著瀝青柏油減速丘。記者邱書昱／攝影
鄭智耀指著瀝青柏油減速丘。記者邱書昱／攝影

人行道 瀝青 行人

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