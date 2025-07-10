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新北都更68件取回155億空間 議員盼加強誘因提供優質生活環境

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
永和大陳單元公辦都更。圖／新北市城鄉局提供
永和大陳單元公辦都更。圖／新北市城鄉局提供

新北市政府自2019年推動都更二箭主幹道沿線都更，2年申請期間共計68件符合資格，預計可取回155億元市價空間。至今年7月3日止共計54件取得核准，其中板橋最多14件，都更處表示目前尚有案件正在整合中，故計畫展延至明年12月24日，議員則鼓勵加強都更誘因提供市民更好環境。

新北市城鄉局表示，都更二箭政策執行成果，共計54件取得容積加給核准，包含板橋14件、中和9件、永和7件、三重及新店各6件、土城5件、新莊4件，汐止、林口、樹林各1件，且核准熱區主要分布於板橋縣民大道、文化路、民生路及三民路、中和景平路及中正路、永和環河西路、新店北新路及安和路、土城中華路及金城路、三重光復路及重陽路、新莊中正路等主幹道沿線。

議員劉美芳表示，很高興看到板橋核准都更件數新北市最多，都更二箭政策成功帶動主幹道沿線老舊街廓翻轉，讓城市環境更安全舒適。她也提醒都更後的交通動線和公共設施必須完善規劃，避免衍生新的擁擠與資源缺口等後續問題，確保公共空間與照顧資源真正回饋地方。

劉美芳表示，面對仍在灰色地帶的危老建物，市府更有責任主動盤點潛在高風險建物，及早發通知提醒持有者可申請危老都更或相關協助，降低結構老化帶來的公共安全風險，同時也能統計出全區危老現況，作為後續都市更新與公共設施規劃的重要依據。

議員戴瑋姍說，新北發展時間早造成都市空間動線雜亂，加上都市老化等問題，急待透過政策誘因改善。市府藉由都更危老進行容積調配，增加公共建設及公共空間，有助改善市容並提供公共服務，提升生活品質值得鼓勵。市府應加速進行核定，讓都市新生給予市民好的生活環境是重中之重。

城鄉局說，都更二箭須捐贈容積加給比例50%的容積樓地板面積予市府作為公益性設施使用，取得核准的54件中，共有40件捐贈實質公益空間，包含公共化幼兒園、公共托老中心、公共托育中心、社會住宅、活動中心、身心障礙者社區式日間照顧設施、行政大樓辦公空間、警察辦公廳舍等，面積合計約2萬5000坪，相當於市府取得約125億元價值的空間；另有14件應捐贈公益設施面積約6000坪以折算代金繳納予市府，預計收入約30億元。

新北都更二箭執行成果。圖／新北市城鄉局提供
新北都更二箭執行成果。圖／新北市城鄉局提供

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