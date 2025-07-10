蘆社大橋跨大步 可行性研究計畫開標有2廠商投標

串聯新北蘆洲與北市社子島的蘆社大橋，已討論超過20年，原計畫配合社子島、蘆洲男北側開發興建，但目前兩邊計畫都還在卡關中。新北市長侯友宜日前強調「蘆社大橋一定要蓋」，先行啟動蘆社大橋可行性研究，標案今天開標，有2家業者投標，預計月底前展開評選。地方直言真的等太久，呼籲市府加速，雙北也應該強化溝通。

三重蘆洲地區民眾往返北市的車流量尖峰機車及汽車達每小時2萬4702次，聯外道路需求龐大，有地方人士認為，若輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區，未來通勤人潮勢必加劇，銜接蘆洲和士林區社子島的「蘆社大橋」一定要先啟動。

蘆社大橋過去在蘆洲南北側都市計畫、社子島開發計畫都已預留路廊，研擬將從目前蘆洲民族路、復興路附近貫穿目前的農業區後，延伸至社子島，不過目前雙北兩案都市計畫都還在審議中。

新北市新工處長簡必琦表示，蘆洲南北側與社子島都是計畫都還在進行中，希望透過先啟動可行性研究，作為兩端都市計畫配合事項建議，以利橋樑順利銜接。

簡必琦指出，今天開標有2家廠商投標，預計月底前展開評選，並待決標廠商提出的可行性評估報告後，就會有包括路廊、經費概估等內容。

新北市城鄉局指出，蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案，市府在2020年8月27日報部審議後，經內政部召開6次專案小組（含一次土徵聯審），尚在審議中；為配合未來蘆社大橋興闢需求，已預為劃設45公尺寬計畫道路（I-6)，連接民族路進入蘆洲市區。

「要真的能解決交通問題」市議員顏蔚慈指出，現今重陽橋天天塞到爆，在蓋蘆社大橋前，應該先改善重陽橋本身動線問題，否則周邊重陽重畫區、仁義段都更等帶來大量人潮，民眾已經苦不堪言，市府必須要先解決。

顏蔚慈說，蓋橋涉及用地取得，目前蘆洲南北側已經有雛形，但對岸社子島卻還是看不到影子，況且蘆洲市民到台北市很少會經社子島，周邊都市計畫若沒有完整規畫，也只是把人引到社子島塞在裡面，若是用北士科作為蓋橋理由也很牽強，會到士林也不會走社子島。

顏蔚慈說，交通問題光喊蓋蘆社大橋不一定能夠解決，她認為可行性研究評估報告不要預設立場，而是要真正評估後，提出前瞻性能解決地方長期交通的方案。

市議員李翁月娥指出，蘆社大橋橋墩早就已預留下來，從她擔任蘆洲市長就已多次爭取，也舉辦過多次說明會，她指出，重陽橋已經改過，要真正解決，就是需要新建蘆社大橋，且該橋也能緩解關渡橋交通流量，不能再等。

李翁月娥說，目前蘆社大橋橋墩預定地在民族路與復興路周邊，近期會再找來相關局處到場辦理會勘，早日讓民眾了解最新規劃進度。