2025新北盃錦標賽開打 多達144隊以球相會

今上午9時在板橋體育館，新北市盃桌球、籃球及羽球錦標賽暨友誼賽開幕，錦標賽參賽隊伍桌球計42隊，籃球計40隊，羽球計62隊，總計高達144隊參賽，約1500名選手同場競技，開幕典禮後也安排友誼賽以球相會。

新北市長侯友宜表示，新北市盃是員工年度盛事，感謝新北市議會、媒體朋友的支持，感謝新北市體育總會桌球、籃球及羽球委員會對賽事的全力支援，更感謝各機關、區公所同仁利用公務閒暇時間，為團隊揮汗練習，為榮耀不遺餘力，市府團隊就像一個大家庭，透過球賽合作與競爭的過程，凝聚彼此為新北市打拚。

人事處表示，為了回應每年的熱情參與，去年起，擴大辦理桌球、籃球及羽球等3項球類錦標賽，又因應報名隊伍增加，首度擴大至4個場地辦理賽事，桌球及籃球錦標賽分別於板橋體育館、新北市立中山國中舉行，羽球錦標賽於新北板橋後埔國小、板橋國小舉行。