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林口農作物受害...真相是遊蕩麝香豬闖禍 絕處逢生找到家

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
麝香豬在路上遊蕩。圖／新北市動保處提供
麝香豬在路上遊蕩。圖／新北市動保處提供

近期新北市林口區瑞平里農民發現自家農地遭破壞，農作物被啃光，各方正猜想誰是行為人時，看到一頭約50公斤麝香豬在鄉間小路閒晃，通報新北市政府動物保護防疫處帶回，經詢間當地里長、附近居民及養豬戶都不知飼主是誰，公告招領也無人認領，推論應該是被飼主棄養。有雲林農戶看到公告發心認養，才結束牠流浪生活。

麝香豬皮膚白裡透紅，毛色如乳牛有大塊黑白色，生長增重速度較慢，性格溫馴及外型可愛，常被民眾當成寵物豬飼養，但牠空間需求大，並非合適所有家庭飼養，此次事件麝香豬應是被飼主棄養至瑞平里，豬隻有尋找食物的本能，農民辛苦耕種農作物變成豬隻的盤中飧，農作物被啃食破壞，農民看到當下傻眼卻也只能認栽。

看到麝香豬在路上逛大街，地方推論造成辛苦耕種的農作損失凶手應該就是牠，後續通報動保處帶回安置，動保處除了立即上網公告招領也再次到瑞平里詢問附近居民與里長，卻都沒有人知道這頭豬是從哪裡來，在苦惱沒有任何進展時，來自雲林的林姓農戶注意到動保處公告，心疼這頭麝香豬無家可歸，於是聯絡動保處依程序辦理認養。

林姓農戶表示，家中有寬敞空間可以飼養動物，長輩也是獸醫師，因此提供豬隻飼養空間、活動場所、乾淨飲水飲食和動物健康都是沒有問題的，有意認養這頭麝香豬，麝香豬抵達雲林新家後，迅速適應新環境，很高興家中多新成員，現在這頭麝香豬與原本就飼養的羊隻一同作伴生活，生活過得悠哉開心又愜意。

動保處獸醫師黎玉葉說，民眾若發現疑似流浪豬隻，可立即通報動保處，切勿自行接觸或餵食，此事件飼主可能一時興起飼養，後來發現無法妥善照顧，最終選擇棄養，呼籲社會大眾，飼養這些特殊寵物前一定要考慮自家環境及經濟條件，了解寵物特性及飼主應負責任且棄養後不僅影響社區環境，還可能成為非洲豬瘟等動物疫病的潛在風險源，對防疫與公共衛生造成威脅。

新北動保處提醒，飼主除了應管束好豬隻避免逃脫，如不顧防疫風險而放任豬隻隨意遊蕩，依動保法可處3000元至1萬5000元罰鍰；另外棄養豬隻依動保法第5條第3項規定可處3萬元至15萬元罰鍰，如證實豬隻染疫導致散播疫情或棄置豬屍者，經查證屬實將依動物傳染病防治條例第43條最重可處100萬元罰鍰。

豬隻啃食破壞農作物。圖／新北市動保處提供
豬隻啃食破壞農作物。圖／新北市動保處提供
麝香豬長大後變龐然大物，疑遭主人棄養。圖／新北市動保處提供
麝香豬長大後變龐然大物，疑遭主人棄養。圖／新北市動保處提供
麝香豬幼小時的可愛模樣。圖／新北市動保處提供
麝香豬幼小時的可愛模樣。圖／新北市動保處提供
新北動保處一度將遊蕩豬隻先帶回安置。圖／新北市動保處提供
新北動保處一度將遊蕩豬隻先帶回安置。圖／新北市動保處提供
麝香豬到雲林新家後，有羊隻作伴生活。圖／新北市動保處提供
麝香豬到雲林新家後，有羊隻作伴生活。圖／新北市動保處提供

獸醫師 非洲豬瘟

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