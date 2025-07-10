100%哆啦A夢萌樣 華山園區千坪展出

日本知名卡通哆啦A夢廣受國內外觀眾喜愛，今年夏天由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在FujikoPro協力下創作的「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」，在華山東二館四連棟展出，展覽占地近千坪，10個展區共展出近百座哆啦Ａ夢立體雕塑，戶外在烏梅劇院前廣場還有一座12米高的巨型充氣哆啦A夢，超大規模的展覽開展前3天即有上萬人次朝聖，想要第一時間入場搶拍各式各樣造型的哆啦A夢。

本次展覽開展前即先在台北12行政區各裝置1座任意門，並於台北市政府前廣場快閃2日，展出部分展品，「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」一系列的暖身活動營造整個城市都是可愛哆啦A夢的氛圍，成功吸引大小朋友關注，主辦單位大手筆祭出持有價票進場即可獲得隨機款哆啦A夢造型徽章共8款；此外，只要在展覽現場拍照打卡並上傳至個人社群平台，即可兌換「展覽限定貼紙」1張，歡迎喜愛哆啦A夢的粉絲蒐集！

展覽獲各界熱烈支持，包含贊助單位玉山金控；展覽期間現場使用「玉山Wallet App掃碼付」購票，即享9折優惠。「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」於今年6月28日至10月6日在東二館四連棟展出。購票請上udn售票網（https://pse.is/7uyrzd）；客服專線請洽(02) 2649-1689（每日9:00-18:00）。