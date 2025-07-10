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惜食廚房稅賦重 雙北研討減負擔

聯合報／ 記者李定宇洪子凱／連線報導
惜食廚房土地所有權屬台北市政府，新北市府協調盼降低負擔。記者李定宇／攝影
惜食廚房土地所有權屬台北市政府，新北市府協調盼降低負擔。記者李定宇／攝影

新北板橋惜食廚房志工每天製作便當給獨居老人及弱勢族群，每年提供12萬個便當。但土地為北市所有，每年60萬房屋、地價稅負擔沉重。新北財政局日前召開協調會，邀集北市、新北市社會局、惜食台灣行動協會討論如何透過異地免稅、契約彈性調整等方式，協助降低負擔。

惜食廚房目前租用板橋一處北市所有市有地為中央廚房，但每年房屋、地價稅由協會負擔，造成營運龐大壓力。

新北市議員黃淑君指出，若能比照其他社福單位獲得地租與稅務減免，將可大幅提升服務量能，提供更多愛心便當給雙北弱勢民眾。呼籲雙北社會局盡速研議免徵稅負的可行方案。

新北市稅捐處表示，惜食廚房使用房地向台北市府承租，依土地稅法及房屋稅條例規定，應由所有權人北市府課徵地價稅與房屋稅，並透過租金由協會負擔。因屬現行公開標租契約，無法直接適用稅負減免，財政局將持續協調雙北社會局，研擬變更契約方式或由社會局承接場地使用，降低惜食廚房營運負擔。

北市社會局說，該標租案今年才與承租單位簽6年約，承租單位希望租金可以降低，經與財政局討論後考量地段等因素，已將租金壓到最低，加上已簽約，若要減收、改變租金恐違反採購法，但會再邀集承租單位討論契約內容是否有其他方式可減輕負擔。

獨居老人 社會局

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