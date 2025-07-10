艋舺公園動工改造 5亮點將成萬華新地標

北市府斥資2.6億改造龍山寺前方的艋舺公園，打造「東京表參道」意象，五大亮點包括讓龍山寺正殿視覺回歸，重現古蹟之美，並打造彈性空間供藝文、市集等活動。市長蔣萬安說，將成為結合信仰、生活和觀光的萬華新地標。

艋舺公園面積逾1萬3千平方公尺，前身為龍山市場，2005年建為公園後，設施逐漸老舊，蔣萬安昨主持開工典禮，預計明年8月16日竣工。

工程五大亮點包括拆除遮蔽南側廊道，讓龍山寺正殿視覺回歸，重現古蹟之美；填平下凹式水池，打造彈性空間供藝文活動、市集使用；打造東側「生活廣場」，活絡三水街商圈；拆鋼構屋頂、增加綠化；增設無障礙廁所與駐警辦公室，提升安全友善。

蔣萬安說，自古有「北有圓環、南有龍山寺」之說，是觀光客來台必訪的重要文化地標，艋舺公園啟用至今已屆20年，改造不只是工程建設，更融合觀光、產業與文化等多元面向。

艋舺公園周邊區域常有街友聚集，不過近日因施工，街友減少，但當地居民憂心，公園街友很多都是從新北等外縣市來，雖然公園因施工架圍籬，加上雙北市府協調引導街友，數量確實減少，但公園完工後變更舒適，還是會再回來。

居民說，很多慈善團體、基金會或者廟宇等團體會帶食物給街友，但很多街友吃不完就隨手亂丟，造成環境髒亂。

青山里長李昭成說，北市府有指示相關局處解決街友問題，他也積極請警方處理，但重點源頭還是民團發便當等問題，很難怪市府不作為。