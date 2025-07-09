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新北石門尖鹿馨窩長輩多元藝術創作 繪畫手作超療癒

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
藝術創作讓長輩很療癒，作品也充分的展現長輩人生無限的精彩。 圖／紅樹林有線電視提供
藝術創作讓長輩很療癒，作品也充分的展現長輩人生無限的精彩。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區尖鹿馨窩長者關懷據點的牆面上，都是長輩們自己發揮創意所繪製的畫作，還有據點中的立體飾品，也是長輩們親手打造。這些都是長輩們透過多元藝術課程所學習並融合自己的創意所營造出來。據點中的每個角落都是長輩的創意呈現，其中不少作品都帶著繽紛亮麗的色彩，這也展示著長輩將正在經歷的精彩人生，透過作品呈現出來。

尖鹿馨窩關懷據點主任林淑芬說，據點的牆面上都是長輩們自己的創作，還有教室旁的陳架也有長輩們親手做的立體創作，這是透過一堂名為多元藝術課程中所製作出來，每一次的課程做出新的創作，長輩們就會在據點中騰出一個空間來擺放，展現自己得創意成果。

多元藝術課老師會特別選擇日常生活中常見的媒材，或是回收而來的物品活化創作。且指導長輩們的創作不僅限於平面，還有立體的創作，像是一堂課老師教長輩們畫茶壺，長輩們還做了立體的茶杯掛在茶壺嘴，相當有趣。

尖鹿馨窩關懷據點主任林淑芬指出，一路陪著長輩創作，發現藝術創作讓長輩很療癒，也因為這份療癒讓長輩們呈現的作品都格外的繽紛，還可以見到長輩的作品都擁有亮麗的色彩，這也充分的展現著此時此刻長輩的人生都正經歷著無限的精彩。

人生 長輩

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