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照顧百歲家人 汐止區2位新北孝行楷模獲表揚

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區有兩位獲得今年的孝行楷模，成為地方上孝行的表率。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區有兩位獲得今年的孝行楷模，成為地方上孝行的表率。 圖／觀天下有線電視提供

百善孝為先，今(9)日新北市政府在市政會議上，表揚今年度的10位孝行楷模，其中汐止區就佔了兩位，分別是江北里的林文傑及崇德里的江明專，他們分別扛起了照顧家裡爸爸及媽媽的責任，而且兩位家裡的長輩都超過百歲，兩位孝行楷模說，這是一個鼓勵，行孝要及時，照顧爸爸媽媽本來就是身為子女應該做的事。

汐止區長林慶豐表示，很開心江明專、林文傑獲得孝行楷模，這次新北市有10位，汐止區就有2位，藉著這個機會向兩位大哥致上最深的敬意，因為他們真的很用心在照顧家裡的長者，讓長輩都能非常健康，成為地方上孝行的表率，期盼汐止區能成為孝行推廣的地方。

江北里長謝祚敏指出，里內的林文傑獲得孝行楷模真的很高興，一大早就陪著一起到市府接受市長的表揚，林文傑真的很孝順，照顧105歲的爸爸，每天生活起居都很細心在照顧。

新北市孝行楷模林文傑也說，老人家能夠這麼長壽讓身為子女的有機會孝順，希望年輕一輩的都能夠孝順長輩，讓倫理道德不要淪喪，平時照顧老爸爸除了準備早餐，如果說要上街的話，就陪著走去中正老街，因為，現在爸爸體力比較不好了，如果累了就推著輪椅跟在後面，晚上就陪著洗澡，而且爸爸現在身體還行，可以自己洗澡。

另一位，崇德里的江明專，則是獲得了全國孝行楷模，去年重陽節前夕，汐止區長林慶豐就曾經帶著重陽敬老禮金以及金鎖片禮品，前往崇德里拜訪百歲人瑞江素香阿嬤，也得知江明專不但扛起照顧102歲媽媽的生活起居，之前也會帶著媽媽出門一起到活動中心上課，動一動，從照顧中風的爸爸，幫忙洗澡了3年時間，後來爸爸過世，也覺得媽媽真的辛苦，他認為行孝要及時，照顧老媽媽本來就是身為子女應該做的事。

崇德里長蘇宏杰提到，很開心江明專獲得了全國孝行楷模，他在家很孝順爸爸媽媽，爸爸中風三年都是由江明專幫忙洗澡，也把媽媽照顧到現在102歲了，也照顧家裡，可以說是家裡的溫暖更是社區的驕傲、社區的孝行典範。

全國孝行楷模江明專說，得到孝行楷模獎對自己是一種鼓勵，但其實沒做什麼，只是盡到子女應該做的事，感謝里長推薦，爸爸中風七年，在他87歲過世後，就覺得照顧中風的爸爸大家都很辛苦，媽媽也很辛苦，所以，當下就認為只要媽媽還能走還能動，就要好好的照顧她，媽媽現在已經102歲了，現在還又開始在學走路，很開心這次能夠得到孝行肯定。

爸爸

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