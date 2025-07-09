走讀汐止‧時光軌跡 地政檔案應用展翻閱水返腳城市記憶

汐止地政事務所主辦的「走讀汐止‧時光軌跡」地政檔案應用展，在新北市立圖書館汐止大同分館陳列館熱鬧登場，今(9)日舉行開幕剪綵儀式，帶領所有民眾窺探汐止是怎麼從昔日「水返腳」的小村落，一路蛻變成如今高樓林立、交通便捷的產業重鎮，不但人口增加，地價比起50年前，更是翻了九百多倍，也歡迎有興趣的民眾入場看展。

汐止地政事務所主任歐彥熙表示，汐止地政事務所從民國35年成立至今，已經80年，展出早期的測量儀式、地籍圖以及民眾使用的早期土地買賣契約，還有記載地主面積大小變動的土地登記薄，一直到現在地政事務所核發的土地所有權狀，電腦化的作業以及更科學化的儀器進行測量工作。希望透過展出，讓地政業務，從早期的人工化時代，進步到電腦化的過程，本次展覽不僅呈現地政檔案的歷史價值，也希望讓民眾了解，這些檔案不只是行政紀錄，更是見證地方發展與社會變遷的重要資產。

歐彥熙提到，推薦展覽三大精彩亮點，首先是百年地政制度大揭密，從清領、日治時期到光復後的土地登記、測量與地價制度演進，直至現代化電腦作業的革新成果，全面呈現！展中首度曝光地所首任主任派令、百年地籍圖、第一件建物測量成果圖、人工土地登記簿、手繪地價作業圖籍，以及早期測量儀器與登簿章戳，內容珍貴、看點十足。第二則是汐止發展軸線大翻轉，透過都市計畫軌跡，揭示汐止如何從中正老街區域，一路延伸發展到現今的科學園區。結合地價變動資料，深入剖析住宅、商業與工業區的公告土地現值演替過程，讓人驚豔汐止地價竟上漲超過一萬倍！可以清楚從地王的轉變，見證城市發展的變遷，更前瞻汐東線捷運可能引領的下一波城區變動。

至於第三可看點則是，探索河谷地形下的獨特城市樣貌，受限於南北多山、腹地狹小的自然條件，汐止山坡地丙建社區數量多，是區域建築發展的一大特色，伴隨著交通建設與產業轉型，持續吸引人口進駐，造成高樓社區逐漸崛起轉變為住宅主力。汐止房子最多的山坡地社區、第一棟高樓社區、甚至最高樓層的演變，也可以從這次展覽中獲得解答。

除了看的到早期的土地契約、登記薄以及權狀的演進，見證從紙本走入電腦化的時代演進，這次也展出了早期的測量儀器，其中一台最古老的是民國20年的Ｙ式水準儀，已經有近百年的歷史，是當時用來測量點位高程之儀器。

汐止地所補充，展覽時段除配合圖書館休館外，自7月9日至7月29日止(7月26日休館)，每日上午8時30分至下午5時免費開放，並特別提供預約導覽服務(僅限於星期一至星期五)，歡迎學校、社團、機關單位至官網線上申請或來電洽詢，體驗一場走讀汐止時光軌跡的知識饗宴。