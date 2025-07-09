新北貢寮德心街綠美化成果亮眼 打造民眾休憩新亮點

為改善雙玉里德心街旁長期雜草叢生、環境髒亂問題，貢寮區公所積極爭取農業局景觀處的經費支持，著手進行綠美化改善，今(9)日貢寮區長柯建輝與雙玉里長吳永彬也到現場關心目前狀況。

該地點歷經里長與里民多次反映，貢寮區公所向新北市綠美化環境景觀處提報爭取改善，於今年3月份進場進行土地整地與植栽作業。此次綠美化工程共種植灌木24,696株，包括變葉木3,456株、厚葉石斑木8,640株、長紅木12,600株，並將於近日完成種植阿勃勒25株，為此區增添繽紛景致。

綠美化完工後，不僅營造出具有教育意義的綠學景觀，也呈現河畔自然意象之美，提供周邊居民及草嶺古道登山旅客一處可散步、賞花與休憩的優質場所。

貢寮區長柯建輝表示，感謝市府大力支持，透過綠美化工程不僅改善環境衛生，更提升社區生活品質與美感，未來也將持續與市府合作，推動更多友善環境的建設，讓居民共享永續綠意生活。

雙玉里長吳永彬也表示，德心街一帶過去雜草叢生，造成觀感不佳，如今在市府與公所協助下煥然一新，不但景觀美化、空氣清新，讓這塊被忽略多年的角落，變身為大家散步賞景的好地方。