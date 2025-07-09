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新北貢寮美豐里性平暨環保宣導 社區動員落實登革熱防治
為推廣性別平等觀念與環保政令，貢寮區美豐里於今(9)日舉辦「性平暨環保政令宣導活動」，由里長周貝芳號召志工們率先上街，進行全里大掃除，並積極配合登革熱防治政策，巡視社區環境、清除積水容器，展現社區自治與公民參與的行動力。
活動當天一早，志工們在里長周貝芳帶領下，穿梭巷弄清掃社區角落，不放過任何可能孳生病媒蚊的積水容器，甚至深入菜園巡視，發現可疑積水即刻處理，以實際行動響應防疫政策。
美豐里長周貝芳表示，社區的整潔與防疫工作，需要大家共同維護，透過今天的清掃與巡查，也讓居民更加重視生活環境的安全與健康。
隨後，活動轉往美豐里活動中心進行政令宣導，內容涵蓋性別平等、環境保護、資源回收、節能減碳等與民眾生活密切相關的政策。現場透過簡報講解、有獎問答等互動方式，提升居民對政府政策的認識與參與度。
貢寮區長柯建輝也特別到場，與民眾一同參與活動並表示，性平與環保不僅是政策，更是生活的態度，感謝美豐里持續推動各項宣導工作，展現社區動能。
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