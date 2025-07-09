全新亮相！ 板橋黃石市場改建複合市場 侯友宜親臨獻上祝福

黃石市場於8日舉行「板橋黃石市場暨街內五里市民活動中心開幕典禮」，宣布市場正式營運，新北市長侯友宜親臨活動獻上祝福，見證黃石市場華麗變身，現場也並安排醒獅開場與多項優惠集客活動，邀請大家一起到黃石市場遊逛。

侯友宜市長表示，黃石市場自民國59年設立至今，已經超過半世紀，是無數板橋人從小到大的記憶，今天不只是硬體落成重新開幕，更象徵著市場轉型的嶄新里程碑，新市場除了保留傳統市場機能，也結合旅館、醫療、社福及餐飲等多元設施，未來這裡不只是一座市場，更會成為當地最重要的生活中心，感謝所有攤商的耐心與支持，市府會持續與大家一起努力，打造更好的市場環境。

經濟發展局局長盛筱蓉表示，自108年推動「市場改造與改建計畫」以來，已完成13座市場改造工程，並啟動9座市場改建，其中已改建完成3座。原黃石市場為地上2層之老舊建築，為提升結構安全及購物環境品質，自109年啟動改建工程，歷時5年完成地上9層、地下3層的多目標複合式市場大樓，未來將持續優化市場環境與營運機制，推動市場升級與永續發展，讓市民購物更安心，攤商經營更穩定。

板橋區公所區長陳奇正提到，位於6樓的板橋區街內五里市民活動中心也在今天共同啟用，提供周邊留侯里、流芳里、赤松里、黃石里及挹秀里等五里民眾活動休憩空間；內部則規劃有桌球室、韻律教室、體健設施、多媒體影音設備，未來將整合社區長照、里民聯誼等促進地方共融的新據點。

市場處補充，在7月9日至13日期間，將連續5日發放市場30元折價券，每日上午時段發放，假日再加碼下午發放時段，限量560份，使用期限至114年8月8日，歡迎大家一起到黃石市場體驗。

聚傳媒