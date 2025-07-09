台南仍有5萬戶停電 黃偉哲：台電工班深夜還在奮鬥盼多點耐心

丹娜絲颱風重創台南市，造成電力設施大規模受損，市長黃偉哲受訪時表示，截至今天上午，台南仍有近5萬戶尚未復電，因全市至少600支電線桿折斷或傾倒，損壞規模已超越過去山陀兒颱風對屏東造成的災害。他強調，目前全市正積極動員人力、機具，分階段推進復電與市容整復作業，呼籲市民體諒並給予第一線人員更多耐心與鼓勵。

黃偉哲表示，台電採取「由主幹線推進至分歧線」方式逐戶復電，偏遠地區如北門部分里別，預估需要4至5天才能完全恢復，而災區的市區是一至兩天內逐步減少停電戶數。他表示，台電已調度全國工班支援台南，工務人員日夜輪班搶修，「昨夜凌晨4點半，後壁區新東里才剛復電，顯示台電持續奮戰至深夜。」

黃偉哲說，不管是民意代表也好，或者是民眾，希望多一點耐心，沒有一個人不希望台電趕快復電，包括台電他們的工作人員，但是也必須讓他們有一個安全而且健康的環境來作業，以今天早上來講，今天早上又有雷雨，原來已經復電的一些區域，有些地方又斷電了，因為受雷擊的關係，然後台電馬上1個小時內又能夠復電了，是真的真心感謝。

黃偉哲也感謝高雄市支援5套抓斗車與山貓，新北市與桃園市亦分別支援2套與1套救災機具，展現城際間互助精神。「就如同新冠疫情時台南環保局清消車也曾支援桃園」這些都展現了城市互助的精神，在碰到天災或疫情，「大家都放下顏色，沒有任何的顏色，互相苦民所苦」，這個精神是非常非常感謝的。

此外颱風災損，有逾6000戶民宅受損，逾8成是屋頂掀飛、天花板毀損或半倒情形，持續還在統計中；另農損方面，以文旦、柚子、芭樂、酪梨為主；漁損則有約170艘漁船、漁筏受損翻覆。

樹木及招牌毀損，黃偉哲指出，災後第一階段先清除阻礙道路的倒樹、電線桿等障礙物，暫移至路邊，接著才是「深水區」，包括分類搬運建築廢棄物、破損家具與樹枝等進焚化爐或掩埋場。

黃偉哲也提到，慈濟基金會第一時間啟動賑災行動，從周一起陸續提供超過2500份熱食給災民，未來會結合民間力量協助獨居長者與中低收入戶的屋損搶救。