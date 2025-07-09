北市消慶30週年 全新科技打造「防災元宇宙」展區
台北市消防局歡慶30週年，今天在防災科學教育館發表「防災元宇宙」全新展區。台北市副市長張溫德說，此展區運用全新科技打造，讓民眾可親身體驗學習防火防災知識與技能。
台北市消防局於民國84年7月10日成立，迄今30週年。消防局今天特別在內湖區的防災科學教育館發表「防災元宇宙」全新展區歡慶，並啟動今年消防營暨消防職人營開幕式活動，為一系列的營隊活動揭開序幕。張溫德、歷任防災科學教育館館長及傑出貢獻人員，都到場共襄盛舉。
張溫德致詞表示，台北市於遠見雜誌「2024縣市總體暨永續競爭力調查」中，第4度衛冕總榜冠軍，「公共安全與消防」也是六都第一，防災教育成果斐然，也凸顯防災工作從小細節做起的重要性。
他提到，防災科學教育館自87年開館以來，向來為北市推動防災教育的重要基地，特別感謝歷任館長與所有人員的長年努力與付出，讓每名前來參觀的民眾都能在心中種下防災的希望種子，讓北市在防災的路上不斷成長茁壯。
張溫德說，本次發表的「防災元宇宙」全新展區，運用全新科技打造，不僅讓參觀民眾了解消防員的日常1天、穿戴裝備、體驗滅火遊戲，另外還有模擬災害發生的沉浸式劇場、VR防災體驗等全新設施，歡迎市民參訪防災科學教育館親身體驗，學習防火、防災、自救的知識與技能。
消防局透過新聞稿表示，為提升兒童、青少年防災知識及應變技能，特別於暑假期間辦理「消防營—勇闖防災新宇宙」與「消防職人營—救災試煉進行式」等營隊活動，活動期間自8日起至25日止分梯次舉辦。
其中，每週二至週四針對國小1至4年級學生辦理「消防營—勇闖防災新宇宙」活動；每週五則針對國中、高中（職）學生辦理「消防職人營—救災試煉進行式」活動，提供各級學生暑期學習防災知識及體驗防災工作的機會。
消防局說，今年的活動特別與三麗鷗股份有限公司合作，透過人氣角色的參與，為活動添加更多趣味與亮點，並展現台北市社會各界攜手推動防災工作的決心與行動力，凝聚全民防災意識，共同打造更安全的生活環境。
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