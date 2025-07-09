歷經823砲戰、台海保衛戰 三重陳和國獲新北模範父親

父親節將屆，新北市長侯友宜今前往三重區向獲選為今年度模範父親代表的陳和國道賀。陳和國獻身國家，擔任職業軍人長年在部隊服務，歷經823砲戰及台海戰役，並以性平觀念教育子女，鼓勵子女適性發展。

今年90歲的陳和國日治時期與三光國小教師李彩戀結婚，之後投考軍校，一路從基層做起，當到上尉步兵連長，後又調任政戰輔導員，至政戰主任，並隨軍隊駐防金門馬祖等外島共計10年。期間經歷了823砲戰及台海保衛戰，一心報效國家，保國衛民。在軍中任職32年，曾獲總統府頒授勳章3枚及國防部頒授陸軍獎座16座，於1989年以上校主任退役。

陳和國對男女一視同仁，因連生3女，曾有長輩要求領養男孩以延續香火，但陳爸爸不為所動，認為男生女生一樣好，此性別平等觀念也影響了下一代。他對子女的教育極為重視，採適性發展，不強求學業成績，也尊重子女對興趣的培養。

閒暇之餘，陳和國喜歡圍棋，具業餘棋士三段實力。登山更是他最大興趣，他在68歲時曾以13小時「單攻」玉山，也攀過富士山及大霸尖山，令侯友宜相當感佩。

他分享，退休後遊歷世界50個國家，家中擺滿了他曾到過的國家國旗。陳和國也擔任祭祀公業管理人，對家族年長者不分男女發放敬老金，深受家族親友愛戴，與妻子更長年定額捐贈慈濟基金會，廣結善緣。

侯友宜由社會局長李美珍、三重區長王坤南、大安里長羅家林等人陪同，致贈茶葉及茶點等禮物。侯友宜表示，陳爸爸一生奉獻國家，在早年重男輕女時代，就能以性平觀念教育子女，殊屬難得。尤其退休後，又擔任許多公益組織幹部，持續奉獻社會。閒暇之餘，下棋爬山養生，真是活躍老化的最佳代表。

另外，陳和國的孫子在2021年國小畢業時，曾獲市長獎，與侯友宜合照，侯友宜也應邀在照片上簽名。侯友宜並邀請陳和國及家人於7月12日到市府，接受新北市各界的祝福和表揚。