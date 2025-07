5女大生提出臨托服務新解方 團隊「造橋鋪路」勇奪ATCC季軍

新北市政府首度參與「ATCC全國大專院校商業個案大賽」,以市政議題向青年學子發起挑戰。新北市代表隊「造橋鋪路」由五位大一學生組成,針對優化臨時托育服務設計方案,以深度研究與嚴謹企畫過關斬將,榮獲全國季軍。

「造橋鋪路」由台灣大學和政治大學學生李宥儀、易昀、楊玉鉁、梁芯瑜及蔡瑋恩組成;團隊表示,最初抱持著「見見世面」的想法,因認同新北市政府提出的「Leave No One Behind (不遺留任何人)」精神,選擇新北市題目出發,並計畫研究改善臨時托育托育服務。

五位大一女生在為期4個多月的時間內,從田野調查回收了355份家長問卷,並多次訪談新北市社會局、彭婉如基金會等一線實務單位,藉由67次會議討論,梳理釐清龐大而繁雜的社會福利與托育體系,並提出「優化居家保母臨時托育媒合系統」逐步取代成本沉重的「定點臨時托育」,宏大的野心與縝密的計畫獲得評審一致讚賞。最終1189名參賽者中脫穎而出,以卓越亮眼的提案、舞台上從容不迫的表現,代表新北市角逐決賽,贏得季軍。

侯友宜表示,很高興看見年輕世代願意參與公共議題,主動協助市政服務更進一步,也謝謝「造橋鋪路」團隊花費心力設計出一套從「資訊整合」、「服務透明化」到「點數試用推廣」的完整臨托優化方案。