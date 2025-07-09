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5女大生提出臨托服務新解方 團隊「造橋鋪路」勇奪ATCC季軍
新北市政府首度參與「ATCC全國大專院校商業個案大賽」，以市政議題向青年學子發起挑戰。新北市代表隊「造橋鋪路」由五位大一學生組成，針對優化臨時托育服務設計方案，以深度研究與嚴謹企畫過關斬將，榮獲全國季軍。
「造橋鋪路」由台灣大學和政治大學學生李宥儀、易昀、楊玉鉁、梁芯瑜及蔡瑋恩組成；團隊表示，最初抱持著「見見世面」的想法，因認同新北市政府提出的「Leave No One Behind (不遺留任何人)」精神，選擇新北市題目出發，並計畫研究改善臨時托育托育服務。
五位大一女生在為期4個多月的時間內，從田野調查回收了355份家長問卷，並多次訪談新北市社會局、彭婉如基金會等一線實務單位，藉由67次會議討論，梳理釐清龐大而繁雜的社會福利與托育體系，並提出「優化居家保母臨時托育媒合系統」逐步取代成本沉重的「定點臨時托育」，宏大的野心與縝密的計畫獲得評審一致讚賞。最終1189名參賽者中脫穎而出，以卓越亮眼的提案、舞台上從容不迫的表現，代表新北市角逐決賽，贏得季軍。
侯友宜表示，很高興看見年輕世代願意參與公共議題，主動協助市政服務更進一步，也謝謝「造橋鋪路」團隊花費心力設計出一套從「資訊整合」、「服務透明化」到「點數試用推廣」的完整臨托優化方案。
新北市青年局長邱兆梅表示，感謝社會局在「造橋鋪路」團隊訪談研究過程中，長達數月的協助，使本次競賽過程不但提供青年學子非常務實的歷練和體驗，也讓新北市政府獲得高品質的市政建議；未來將持續與各相關單位保持交流，共同參考學生團隊的研究成果，探索有助提升托育服務的實務方向。
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