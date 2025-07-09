快訊

經典賽售票時間出爐！C組分「套票」和「單場」中華隊這天開搶

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

聽新聞
0:00 / 0:00

5女大生提出臨托服務新解方 團隊「造橋鋪路」勇奪ATCC季軍

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為優化提案，「造橋鋪路」成員把握時間修改企畫至最後一刻。圖／新北市青年局提供
為優化提案，「造橋鋪路」成員把握時間修改企畫至最後一刻。圖／新北市青年局提供

新北市政府首度參與「ATCC全國大專院校商業個案大賽」，以市政議題向青年學子發起挑戰。新北市代表隊「造橋鋪路」由五位大一學生組成，針對優化臨時托育服務設計方案，以深度研究與嚴謹企畫過關斬將，榮獲全國季軍。

「造橋鋪路」由台灣大學和政治大學學生李宥儀、易昀、楊玉鉁、梁芯瑜及蔡瑋恩組成；團隊表示，最初抱持著「見見世面」的想法，因認同新北市政府提出的「Leave No One Behind (不遺留任何人)」精神，選擇新北市題目出發，並計畫研究改善臨時托育托育服務。

五位大一女生在為期4個多月的時間內，從田野調查回收了355份家長問卷，並多次訪談新北市社會局、彭婉如基金會等一線實務單位，藉由67次會議討論，梳理釐清龐大而繁雜的社會福利與托育體系，並提出「優化居家保母臨時托育媒合系統」逐步取代成本沉重的「定點臨時托育」，宏大的野心與縝密的計畫獲得評審一致讚賞。最終1189名參賽者中脫穎而出，以卓越亮眼的提案、舞台上從容不迫的表現，代表新北市角逐決賽，贏得季軍。

侯友宜表示，很高興看見年輕世代願意參與公共議題，主動協助市政服務更進一步，也謝謝「造橋鋪路」團隊花費心力設計出一套從「資訊整合」、「服務透明化」到「點數試用推廣」的完整臨托優化方案。

新北市青年局長邱兆梅表示，感謝社會局在「造橋鋪路」團隊訪談研究過程中，長達數月的協助，使本次競賽過程不但提供青年學子非常務實的歷練和體驗，也讓新北市政府獲得高品質的市政建議；未來將持續與各相關單位保持交流，共同參考學生團隊的研究成果，探索有助提升托育服務的實務方向。

為了強化簡報能力，「造橋鋪路」成員在圖書館外練習簡報。圖／新北市青年局提供
為了強化簡報能力，「造橋鋪路」成員在圖書館外練習簡報。圖／新北市青年局提供
「造橋鋪路」成員於賽後，向業師青年局長邱兆梅提問修改方向，優化提案。圖／新北市青年局提供
「造橋鋪路」成員於賽後，向業師青年局長邱兆梅提問修改方向，優化提案。圖／新北市青年局提供
以改善臨托服務提案的團隊「造橋鋪路」，獲選為新北市政府代表隊。圖／新北市青年局提供
以改善臨托服務提案的團隊「造橋鋪路」，獲選為新北市政府代表隊。圖／新北市青年局提供

團隊 托育

延伸閱讀

吳思瑤喊做罷團最強側翼 李彥秀團隊譏：關稅不明還在搞鬥爭

帶孫女出門未遇訪視員補助遭取消 北市社會局還原「三次都沒遇到」

新北救溺1消防員搶救不治 消防局換臉書封面照哀悼

台美談判持續 賴總統深夜與談判團隊視訊 爭取合理稅率

相關新聞

5女大生提出臨托服務新解方 團隊「造橋鋪路」勇奪ATCC季軍

新北市政府首度參與「ATCC全國大專院校商業個案大賽」，以市政議題向青年學子發起挑戰。新北市代表隊「造橋鋪路」由五位大一...

艋舺公園封閉施工順勢改善街友問題？ 居民：不期待

台北市龍山寺前艋舺公園今天動工，預計明年7月將改造為「東京表參道」。不過，當地民眾擔心，以往盤居的街友或流鶯會四散各處，...

打通龍山寺景觀軸線 蔣萬安啟動艋舺公園改造有5亮點

為改造龍山寺前方的艋舺公園，打造成「東京表參道」意象，台北市長蔣萬安今主持開工典禮，在致詞時說，艋舺是北台灣早期重要商業...

新北七旬翁耐心照顧陪伴百歲老母 獲全國孝行楷模

年逾七旬的新北市民江明專幼時因重病需長期往返醫院治療，母親是他成長過程重要支柱，如今母親年歲逾百，他雖自身有視力障礙，仍...

陶博館成立25年獲文化部認證 新北市民9月3日前入館免費

新北陶博館獲得文化部博物館認證，成為首批獲認證的地方級博物館，展現長年在陶藝推廣、教育與服務上的深耕成果。陶博館推出交朋...

新北第二行政中心復工拚明年完工 三重造防災衛生中樞

位於三重的新北市第二行政中心昨全面復工，先前在4個半月內發生3起工安事故、一度遭勒令停工，新北市秘書處表示，工程已全面恢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。