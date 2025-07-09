近千名偏鄉童一半有學習壓力 東海辦營隊支持

台灣各地偏鄉學校中，近一半孩子面臨學習動力不足與壓力的兩難。逾百位偏鄉學童昨到東海大學參加「AI超人夏令營」，課程三天兩夜，包括AI科技、人文藝術、馬術與永續探索等，讓學童直呼「原來學習可以這麼好玩！」

「2025教育溫度計調查計畫」由游榮吉教育基金會發起，邀請東海大學與台北教育大學共同進行研究調查。調查數據顯示，930名學童中，有55.7%處於適溫學習狀態，但仍有21.1%長期感到焦慮壓力，23.2%逐漸失去動力。為此聯手發起偏鄉教育支持行動，邀請偏鄉學童進入大學校園上課。

偏鄉學童昨進入東海大學參加夏令營，活動中為學童準備盛宴，由梨子咖啡館創辦人廖梨妃親自監製菜單，帶領團隊準備金黃小漢堡、奶油蛤蠣義大利麵及香煎羊排，讓孩子驚喜地說「這是我吃過最好吃的晚餐。」

東海大學婦女會長羅蕙蓮也安排孩子喝營養鮮奶、品嘗親手製作的手工冰淇淋。她強調，教育不該只是知識輸送，更要用陪伴與關懷，培養孩子對未來的期待，「當孩子知道自己被重視，就能找到屬於自己的信心。」

東海大學校長張國恩表示，AI教育不只是新潮名詞，而是孩子面對未來的核心能力，這場營隊希望帶給孩子相信自己的勇氣。

前空大副校長、基金會董事沈中元說，教育溫度計不只是數據，而是一面鏡子，提醒我們每個孩子都需要被看見、被支持。當孩子長期處在高壓或低溫狀態，學習熱情會慢慢消失。