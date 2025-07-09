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預購高鐵飯店聯票 抽大稻埕煙火河岸第一排觀賞席

中央社／ 台北9日電

「2025大稻埕夏日節」8月6日登場，台北市觀傳局今天表示，預購活動期間指定檔期的高鐵飯店聯票，可抽限量「大稻埕河岸煙火觀賞區入場證」，在河岸第一排觀賞煙火秀。

台北市觀傳局透過新聞稿說明，「2025大稻埕夏日節」計有4場主題煙火秀、5場音樂展演，為鼓勵中南部旅客搭高鐵到台北暢玩「大稻埕夏日節」，特地與台灣高鐵合作「高鐵飯店聯票專案」。

觀傳局表示，精選上述專案官網訂房，可享加購高鐵78折起的優惠，活動期間內預購指定檔期的高鐵飯店聯票，並可參加限量「大稻埕河岸煙火觀賞區入場證」抽獎活動，搶先卡位絕佳觀賞視角。

優惠不僅於以上，觀傳局說，活動期間使用高鐵飯店聯票方案達2次，可再抽「高鐵標準車廂對號座半價乘車券」，以更優惠的價格，完成住宿及交通規劃，詳情可至台灣高鐵官網查詢「大稻埕夏日節」。

此外，觀傳局說，今年「大稻埕夏日節」串連北市超過70家旅館飯店推住宿優惠，詳情可至「2025大稻埕夏日節-臺北旅遊網」查詢。

大稻埕 飯店 高鐵

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