艋舺公園封閉施工順勢改善街友問題？ 居民：不期待

台北市龍山寺前艋舺公園今天動工，預計明年7月將改造為「東京表參道」。不過，當地民眾擔心，以往盤居的街友或流鶯會四散各處，即便是改建完成，若不從源頭發放便當改善，未來也可能再度回流，「對於公園完工也不抱太大期待。」

記者實地走訪，在和平西路三段一側的公車候車亭，已搭建起施工圍籬，範圍延伸到龍山寺前，周遭也確實不見以往盤居在此的街友或流鶯。但是走在附近其他巷道，像是西昌街等處，確實仍有疑似街友的民眾待在騎樓。

住在當地富民里50多年的大姐嘆，艋舺公園的街友其實都不是萬華居民，很多都是從其他地區或新北市而來，雖然目前公園施工架起圍籬、市府也和新北市社會局協調引導街友，數量確實有減少，但認為公園完工後變得更舒適，還是會再回來。

「很多慈善團體、基金會或者廟宇拜拜後還願，會帶著食物布施，有時候一天不只有一個便當，所以好康到相報，人愈來愈多。」大姐說，但是很多街友沒有吃飯只吃菜，吃不完就隨手亂丟，環境造成髒亂，市府應該從源頭禁止做起。

現在部分街友散居到騎樓下之外，大姐也說，流鶯的問題也是難解，近年都是東南亞籍，「一個比一個辣、每兩到三個禮拜又換不同人。」雖然桂林警分局有積極查處，但背後可能是集團所致，「這些問題都是萬華人的痛。」

附近的青山里長李昭成說，北市府有指示相關局處解決街友問題，去年也命令能以社會秩序維護法，因此他也積極向警局來處理，確實里內的街友數量可能僅有1到2位，但重點的源頭還是慈善團體發放便當、食物等，這真的也難以怪市府不作為。