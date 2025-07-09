川普尚未公布對台新關稅 蔣萬安籲公開談判進度

美國總統川普陸續公布各國新關稅稅率，台灣尚未接獲通知，仍在持續談判中。台北市長蔣萬安今天說，希望談到對台灣最有利條件，也希望中央適時公開過程，讓民眾清楚知道進度。

繼公布針對14國的新關稅信函後，川普（Donald Trump）表示，將於美東時間9日上午發布至少7國相關的貿易訊息，下午還會公布更多國家的相關訊息。

蔣萬安今天出席艋舺公園景觀改善工程開工典禮前接受媒體聯訪表示，市府團隊一直非常關注此事動向，並持續定期召開跨局處因應關稅會議，同時持續協助可能遭受影響的企業，包含融資及延期或分期繳納地方稅的申請。

蔣萬安說，他要呼籲中央政府，適時告訴民眾談判過程，包含一開始的協議內容、美方代表的層級、最後達成協議的法律形式、政府爭取合理關稅做了哪些努力，及對於台灣產業的補助、紓困措施。

他強調，當然希望中央政府能談到對台灣最有利的條件，但也希望能適時公開過程，讓民眾清楚知道談判進度。

媒體詢問，稅率應談到多少才合理。蔣萬安表示，美方第一波公布的14國名單中，鄰近台灣的日本、韓國為25%，重申「希望談到對台灣最有利的條件」。

媒體再問，是否希望執政黨停止支援大罷免，專心應對關稅議題。蔣萬安說，他一直喊話民進黨不要只搞政治、不做正事，因為民眾真正關心的是關稅可能帶來的衝擊、物價上漲及穩定供電等民生經濟議題。