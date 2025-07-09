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打通龍山寺景觀軸線 蔣萬安啟動艋舺公園改造有5亮點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
艋舺公園改造有五大亮點，包括拆除遮蔽南側廊道，讓龍山寺正殿視覺回歸，重現古蹟之美。(模擬圖)北市工務局公園處提供
艋舺公園改造有五大亮點，包括拆除遮蔽南側廊道，讓龍山寺正殿視覺回歸，重現古蹟之美。(模擬圖)北市工務局公園處提供

為改造龍山寺前方的艋舺公園，打造成「東京表參道」意象，台北市長蔣萬安今主持開工典禮，在致詞時說，艋舺是北台灣早期重要商業樞紐，也是台北歷史起點，有「北圓環、南龍山寺」之說，這次改造是為地方文化與生活機能邁入新篇章。

北市工務局表示，這次艋舺公園改造工程凝聚多方共識，經費將投入2.6億元，是文化傳承與都市再生的關鍵工程，預計明年8月16日竣工，將以「歷史」、「人文」、「景觀生態」為三大核心理念。

五大亮點包括拆除遮蔽南側廊道，讓龍山寺正殿視覺回歸，重現古蹟之美；填平下凹式水池，打造彈性空間供藝文活動、市集使用；打造東側「生活廣場」，活絡三水街商圈；拆除鋼構屋頂、增加綠化，營造明亮舒適的休憩空間；增設無障礙廁所與駐警辦公室，提升安全與友善程度。

蔣萬安今致詞表示，艋舺公園改造見證這座承載萬華歷史記憶的重要建設，將邁入新篇章。

艋舺公園前身為龍山市場，鄰近全台知名信仰中心「龍山寺」，蔣說，自古有「北有圓環、南有龍山寺」之說，是觀光客來台必訪的重要文化地標。艋舺公園自2005年啟用至今已屆20年，此次景觀改善工程即為延續地方文化脈絡與生活機能。

蔣萬安強調，艋舺公園改造不只是工程建設，更融合觀光、產業與文化等多元面向，期望改造後的公園成為結合信仰、生活、觀光的萬華新地標。

蔣萬安也提到萬華其他重大建設也在持續推進中，包括捷運萬大線首列列車已於去年11月抵台，未來將串聯中正紀念堂、南海路、西藏路、萬大路直至新北雙和、土城；二期更將延伸至樹林，建構雙北一體的生活圈；東園國小捷運共構大樓新建工程、東園街派出所合署辦公大樓、福民社會住宅第1區、第一果菜市場與萬大漁類市場改建工程，以及廣州街（康定路至昆明街）鋪面更新工程也於6月30日啟動，預計7月下旬完工，屆時將大幅改善商圈通行與採買環境，便利市民與攤商進出。

蔣萬安也指示相關單位，施工期間對降低對周邊的影響，加強與居民溝通說明，務求工程如期如質完成。蔣強調，萬華的發展不能只看硬體建設，更要兼顧在地文化、產業與居民需求，他期許艋舺公園將成為融合歷史、文化與現代生活機能的新亮點，在這塊充滿故事的土地上，持續寫下屬於台北的新篇章。

為改造龍山寺前方的艋舺公園，打造成「東京表參道」意象，北市長蔣萬安今主持開工典禮。圖／北市府提供
為改造龍山寺前方的艋舺公園，打造成「東京表參道」意象，北市長蔣萬安今主持開工典禮。圖／北市府提供
為改造龍山寺前方的艋舺公園，打造成「東京表參道」意象，北市長蔣萬安(左)今主持開工典禮。(右為北市工務局長黃一平)圖／北市府提供
為改造龍山寺前方的艋舺公園，打造成「東京表參道」意象，北市長蔣萬安(左)今主持開工典禮。(右為北市工務局長黃一平)圖／北市府提供
為改造龍山寺前方的艋舺公園，打造成「東京表參道」意象，北市長蔣萬安今主持開工典禮。圖／北市府提供
為改造龍山寺前方的艋舺公園，打造成「東京表參道」意象，北市長蔣萬安今主持開工典禮。圖／北市府提供
為改造龍山寺前方的艋舺公園，打造成「東京表參道」意象，北市長蔣萬安今主持開工典禮。圖／北市府提供
為改造龍山寺前方的艋舺公園，打造成「東京表參道」意象，北市長蔣萬安今主持開工典禮。圖／北市府提供

艋舺 蔣萬安 龍山寺

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