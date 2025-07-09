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新北七旬翁耐心照顧陪伴百歲老母 獲全國孝行楷模

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
江明專努力不懈照顧老母，獲全國孝行楷模。圖／新北市教育局提供
江明專努力不懈照顧老母，獲全國孝行楷模。圖／新北市教育局提供

年逾七旬的新北市民江明專幼時因重病需長期往返醫院治療，母親是他成長過程重要支柱，如今母親年歲逾百，他雖自身有視力障礙，仍不辭辛勞常帶著母親參與社區與公益活動。本次他不僅獲新北市孝行獎楷模，更獲得全國孝行楷模，今天赴新北市政會議獻獎。他直言，都是應該做的事。

本次獲獎的有南山中學林湘芸、漳和國中黃嫚靚在學學生，與江明專、林文傑、游彥君、鄭永捷、邱龍翔、邱麗娟、何芳玉及許清閔社會人士；其中江明專、邱龍翔、邱麗娟、許清閔等4人獲選全國孝行楷模。

家住汐止的江明專，以無怨無悔的精神照顧父母，如今母親已年逾百歲，江明專仍常常帶著母親參加長青班、做復健、按摩等，保持母親健康，也經常陪母親到汐止個大景點散步，讓她開心。

3年前江母跌倒引發重病，他拒絕放棄治療的建議，靠愛與耐心陪伴母親度過難關，如今母親已101歲高齡，他依然堅持每周2天陪同母親參與長青班課程，針灸復健、按摩，天氣好時陪著遊玩，保持心情愉悅。

他更長年更投身志工服務、守護社區公園，公益奉獻不求回報，孝行熱心備受稱讚，是鄰里口中的「溫柔之光」。

邱龍翔先生與邱麗娟女士兄妹，32年如一日照顧失智母親，母親現已高齡91歲。邱先生提早退休陪伴，每日親手準備三餐，陪伴外出逛逛公園與市場，與熟悉的左鄰右舍互動，減緩失智症狀。邱女士下班後與哥哥換班照料，珍惜與母親共處的每一刻時光，日復一日。

母親感動的表示，兒子媳婦及女兒非常孝順，她深感幸福。邱先生同時擔任社區環保志工，將母親帶至社區參與植栽、健身，實踐孝行與公益同行。

教育局表示，孝順是品德教育的重要根基，透過孝行楷模的表揚，讓這些動人的故事發揮善的循環，讓社會充滿溫暖與正能量。感謝獲獎者以實際行動詮釋孝道，為這座城市注入和諧的向善力量。

公益活動 母親

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