陶博館成立25年獲文化部認證 新北市民9月3日前入館免費

新北陶博館獲得文化部博物館認證，成為首批獲認證的地方級博物館，展現長年在陶藝推廣、教育與服務上的深耕成果。陶博館推出交朋友的回饋活動，除新北市民保持免費入館政策外，自7月16日起至9月3日每周三舉辦Happy Wednesday！陶博好友日，則開放各縣市民來館免費參觀。

文化部依據博物館法推動博物館評鑑與認證制度，有如博物館全方位的體檢機制，從研究、典藏、展示、教育、公共服務及其他專業推展等6面向，提升博物館專業能力。陶博館今年3月經文化部評鑑會委員實地訪視，7月取得認證，展現對博物館專業的肯定。

陶博館此次通過文化部博物館認證，是繼國立故宮博物院、國立台灣史前文化博物館等國立級博物館之後，首批取得認證的地方級博物館之一，屬難得殊榮，陶博館長張啟文表示，陶博館自2000年開館至今邁入第25年，是全台首座以陶瓷為主題的博物館。

張啟文表示，多年來在歷任館長與團隊的努力下，廣納專家建言，攜手在地夥伴共創合作，逐步建構專業營運基礎，累積深厚陶藝能量，形塑具有溫度的博物館品牌。此次獲文化部博物館認證，不僅是對過往耕耘的肯定，也是鼓舞未來前行的動力。陶博館將持續提升服務品質，深化陶藝教育推廣，積極拓展國際交流，讓台灣陶藝文化在地扎根、邁向全球。