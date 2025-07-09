新北第二行政中心復工拚明年完工 三重造防災衛生中樞

位於三重的新北市第二行政中心昨全面復工，先前在4個半月內發生3起工安事故、一度遭勒令停工，新北市秘書處表示，工程已全面恢復推進，明年10月如期完工目標不變。這座樓高26層、地下4層鋼骨建築，將成為新北市防災、衛生與安全的智慧化管理核心，空間配置也顛覆傳統市政大樓。

第二行政中心緊鄰捷運先嗇宮站，B2樓層將與捷運站體相連通，未來市民搭乘捷運可直通大樓內部。建築規模達3萬2000坪，可容納3000名市府員工進駐，包含警察局、衛生局（含長照處）、交通局、勞工局等多個單位，也設有第二緊急應變中心、交控中心與110勤務中心，功能完整，被定位為「市府的第二大腦」。

秘書處指出，新北幅員廣大，以大漢溪為界分為溪南與溪北，過去行政機能集中板橋與新莊，溪北如三重、蘆洲雖早期開發，但城市風貌未如南側多元現代，第二行政中心落腳三重，正是為提升溪北都市量能，拉平區域落差。

新北市工務局主任秘書李仲昀表示，二辦大樓內部空間已依局處使用需求完成規畫，警察局與衛生局使用面積最大。值得一提的是，大樓空間規畫跳脫傳統。一樓將完全對市民開放，作為展演、活動與多元使用空間，不再設置服務櫃檯；聯合服務中心則移至三樓，與同層的三重衛生所形成洽公服務聚落；六樓為餐廳，七樓以上則為各局處辦公樓層。整體格局由民眾使用導向重新配置，從空間上翻轉公部門「樓上辦公、樓下服務」的舊模式。

李仲昀指出，這是一棟站在第一行政中心基礎上再進化的新一代智慧辦公建築，未來亦是資訊與資安備援的基地，建築內設有第二資訊中心，由研考會管理，備有資安需求與備援系統。在市長侯友宜的指示下，二辦不只硬體到位，也肩負應變與治理任務，成為重大災害時的緊急指揮樞紐。

李仲昀說明，在建築設計上，第二行政中心朝「黃金級綠建築」與「銅級智慧建築」雙目標推進，致力於碳中和。建築外牆採用雙層夾空玻璃，降低熱負荷與空調耗能；空調系統則依局處使用彈性調整，針對首長辦公室、會議室等區域配置變頻空調，應對離峰時段使用變化。

秘書處表示，今年3月，該案取得建築能效1級候選證書，設有磁懸浮離心式冰水主機、能源回收型電梯、太陽能板、電動車充電樁預留空間等節能設施，反映市府推動淨零政策的決心。李仲昀表示，設施將透過「新北市公有建築空間管理系統」進行AI智慧監控與能耗預測，依實際使用自動調整，朝近零碳排邁進。

此外，大樓配合TOD導向發展設計，串聯周邊都市紋理，三樓將設空中花園Skypark，與鄰近公園相接；另規劃市民廣場與24米計畫道路，打通重新路與環河路。整體設施將從交通、景觀、辦公、民眾活動一體規劃，打造溪北具象的新行政中樞。

李仲昀強調，未來市府將持續針對空間使用回饋做滾動修正，例如根據現有一辦經驗，改善空調配置、提升彈性空間利用，讓建築物真正合理發揮使用效益。他也坦言，二辦完工後，原有如警察局等機關所在老舊設施未來或有公辦都更契機，雖未有定案，但市府將順勢盤點空間資源，整體優化。