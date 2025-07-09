帶孫女出門未遇訪視員補助遭取消 北市社會局還原「三次都沒遇到」

北市親屬協力照顧制度已上路多年，長輩完成訓練後協助照顧家中幼兒每月可領最高5000元補助，卻有家長指出，制度不彈性，家中長輩剛好帶孩子出門不在家沒遇到訪視員，就被判定取消補助。社會局表示，考量有外出已從寬訪視三次，加上申請有時效限制，沒通過仍可重提申請。

北市府減輕家庭負擔，推出「協力照顧補助實施計畫」鼓勵家中長輩協助照顧幼兒，三親等內家人只要完成保母訓練、取得結業證書，家長則可向社會局申請每月2000至5000元的補助，經社會局派員訪視後確認長輩有照顧事實，即可核發補助，後續每年抽查一次即可。

然而有家長陳情，自己母親完成相關訓練後，依法向社會局請領補助，但剛好社會局三次訪視分別帶孫女外出親子館、返鄉探親或在家午睡錯過訪查，最終被判定以「訪視未遇」為由取消補助。該家長指出，母親平時在家照顧孫女，僅管已向社會局說明事由，提出其他證明方式，仍被以「無法補件、只能依規定辦理」打回票。

社會局婦幼科長粘羽涵表示，依規定來申請者，為加快民眾領到補助行政上流程也會加速，安排訪視員盡量在一個月內完成訪視，若民眾有不可避免事由如出國旅遊等，只要先跟社會局告知，會排開不在時段，但若一個月三次訪視都沒碰到，難認定照顧事實就會駁回，但申請人還是可以於下月重新提申請。

議員曾獻瑩說，「職業托育」與「家庭協力照顧」本質上有差異，應設計更具彈性的查核機制，不應將對保母與托嬰中心的管理模式，完全套用在親屬照顧者身上，例如告知訪查周期等，避免帶給長輩困擾，制度應回歸家庭支持初衷。