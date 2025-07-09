快訊

川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

帶孫女出門未遇訪視員補助遭取消 北市社會局還原「三次都沒遇到」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市親屬協力照顧制度已上路多年，長輩完成訓練後協助照顧家中幼兒每月可領最高5000元補助，卻有家長指出，制度不彈性，家中長輩剛好帶孩子出門不在家沒遇到訪視員，就被判定取消補助。示意圖。本報資料照。
北市親屬協力照顧制度已上路多年，長輩完成訓練後協助照顧家中幼兒每月可領最高5000元補助，卻有家長指出，制度不彈性，家中長輩剛好帶孩子出門不在家沒遇到訪視員，就被判定取消補助。示意圖。本報資料照。

北市親屬協力照顧制度已上路多年，長輩完成訓練後協助照顧家中幼兒每月可領最高5000元補助，卻有家長指出，制度不彈性，家中長輩剛好帶孩子出門不在家沒遇到訪視員，就被判定取消補助。社會局表示，考量有外出已從寬訪視三次，加上申請有時效限制，沒通過仍可重提申請。

北市府減輕家庭負擔，推出「協力照顧補助實施計畫」鼓勵家中長輩協助照顧幼兒，三親等內家人只要完成保母訓練、取得結業證書，家長則可向社會局申請每月2000至5000元的補助，經社會局派員訪視後確認長輩有照顧事實，即可核發補助，後續每年抽查一次即可。

然而有家長陳情，自己母親完成相關訓練後，依法向社會局請領補助，但剛好社會局三次訪視分別帶孫女外出親子館、返鄉探親或在家午睡錯過訪查，最終被判定以「訪視未遇」為由取消補助。該家長指出，母親平時在家照顧孫女，僅管已向社會局說明事由，提出其他證明方式，仍被以「無法補件、只能依規定辦理」打回票。

社會局婦幼科長粘羽涵表示，依規定來申請者，為加快民眾領到補助行政上流程也會加速，安排訪視員盡量在一個月內完成訪視，若民眾有不可避免事由如出國旅遊等，只要先跟社會局告知，會排開不在時段，但若一個月三次訪視都沒碰到，難認定照顧事實就會駁回，但申請人還是可以於下月重新提申請。

議員曾獻瑩說，「職業托育」與「家庭協力照顧」本質上有差異，應設計更具彈性的查核機制，不應將對保母與托嬰中心的管理模式，完全套用在親屬照顧者身上，例如告知訪查周期等，避免帶給長輩困擾，制度應回歸家庭支持初衷。

出國旅遊 社會局 長輩

延伸閱讀

百歲阿嬤樂傳好手藝 北市擬增設社區共好中心

土城殺妻夫多次家暴！新北5月曾獲通報 社會局：全力協助

中市21歲黑戶青年身分確定！尋獲恩人蘇乙青：期待見面的一天

5月才接手照顧孫…豐原7旬翁今墜樓亡、孫溺斃 社會局：未接獲通報

相關新聞

陶博館成立25年獲文化部認證 新北市民9月3日前入館免費

新北陶博館獲得文化部博物館認證，成為首批獲認證的地方級博物館，展現長年在陶藝推廣、教育與服務上的深耕成果。陶博館推出交朋...

新北第二行政中心復工拚明年完工 三重造防災衛生中樞

位於三重的新北市第二行政中心昨全面復工，先前在4個半月內發生3起工安事故、一度遭勒令停工，新北市秘書處表示，工程已全面恢...

帶孫女出門未遇訪視員補助遭取消 北市社會局還原「三次都沒遇到」

北市親屬協力照顧制度已上路多年，長輩完成訓練後協助照顧家中幼兒每月可領最高5000元補助，卻有家長指出，制度不彈性，家中...

板橋惜食廚房每年提供12萬便當給弱勢 北市徵60萬房屋、地價稅喘不過氣

新北板橋惜食廚房，由志工每天製作便當給獨居老人及弱勢族群，每年提供12萬便當。但土地為北市所有，每年60萬房屋、地價稅負...

堤頂大道接國一北上新匝道 首日「2分鐘速通」國道

內湖科學園區通勤約16萬人，北市府為解內科塞車問題，建堤頂大道銜接國道一號北向新匝道引道，昨5時半迎來首日下班車潮，車況...

新北推「碳資產」 搭大眾運輸可換超商折扣券

減碳是國際趨勢，新北市昨宣布啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，透過「淨零新北App」記錄騎乘自行車、搭乘大眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。