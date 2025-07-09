聽新聞
0:00 / 0:00
板橋惜食廚房每年提供12萬便當給弱勢 北市徵60萬房屋、地價稅喘不過氣
新北板橋惜食廚房，由志工每天製作便當給獨居老人及弱勢族群，每年提供12萬便當。但土地為北市所有，每年60萬房屋、地價稅負擔沉重。為協助惜食廚房減輕成本，新北市財政局於7月7日召開協調會，邀集北市、新北市社會局、惜食台灣行動協會討論如何透過異地免稅、契約彈性調整等方式，協助該協會降低每年60萬元負擔。
惜食台灣行動協會多年致力推廣疼惜食物、疼惜台灣，透過募集即期、過剩或不符銷售標準的生鮮食材，再由志工製成愛心便當分送給弱勢族群，每年各界捐款約千萬元。惜食廚房目前租用板橋一處北市所有市有地為中央廚房，但每年房屋、地價稅60萬元由協會負擔，造成營運壓力。
議員黃淑君指出，該協會每年需負擔近60萬元的地價稅與房屋稅，若能比照其他社福單位獲得地租與稅務減免，將可大幅提升服務量能，提供更多愛心便當給雙北弱勢民眾。呼籲雙北社會局儘速研議免徵稅負的可行方案。
新北市稅捐處表示，板橋惜食廚房使用房地向台北市府承租，依土地稅法及房屋稅條例規定，應由所有權人台北市府課徵地價稅與房屋稅，並透過租金由協會負擔。目前因屬現行公開標租契約，無法直接適用稅負減免，財政局將持續協調雙北社會局，研擬變更契約方式或由社會局承接場地使用，以降低惜食廚房營運負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言