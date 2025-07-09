快訊

川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋惜食廚房每年提供12萬便當給弱勢 北市徵60萬房屋、地價稅喘不過氣

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
惜食廚房位在板橋莊敬路，土地所有權人為台北市政府。記者李定宇／攝影
惜食廚房位在板橋莊敬路，土地所有權人為台北市政府。記者李定宇／攝影

新北板橋惜食廚房，由志工每天製作便當給獨居老人及弱勢族群，每年提供12萬便當。但土地為北市所有，每年60萬房屋、地價稅負擔沉重。為協助惜食廚房減輕成本，新北市財政局於7月7日召開協調會，邀集北市、新北市社會局、惜食台灣行動協會討論如何透過異地免稅、契約彈性調整等方式，協助該協會降低每年60萬元負擔。

惜食台灣行動協會多年致力推廣疼惜食物、疼惜台灣，透過募集即期、過剩或不符銷售標準的生鮮食材，再由志工製成愛心便當分送給弱勢族群，每年各界捐款約千萬元。惜食廚房目前租用板橋一處北市所有市有地為中央廚房，但每年房屋、地價稅60萬元由協會負擔，造成營運壓力。

議員黃淑君指出，該協會每年需負擔近60萬元的地價稅與房屋稅，若能比照其他社福單位獲得地租與稅務減免，將可大幅提升服務量能，提供更多愛心便當給雙北弱勢民眾。呼籲雙北社會局儘速研議免徵稅負的可行方案。

新北市稅捐處表示，板橋惜食廚房使用房地向台北市府承租，依土地稅法及房屋稅條例規定，應由所有權人台北市府課徵地價稅與房屋稅，並透過租金由協會負擔。目前因屬現行公開標租契約，無法直接適用稅負減免，財政局將持續協調雙北社會局，研擬變更契約方式或由社會局承接場地使用，以降低惜食廚房營運負擔。

惜食廚房位在板橋莊敬路，土地所有權人為台北市政府。記者李定宇／攝影
惜食廚房位在板橋莊敬路，土地所有權人為台北市政府。記者李定宇／攝影

廚房 房屋

延伸閱讀

台灣藍鵲疑受傷竟直接野放了！新北動保處加強鳥類救傷訓練

人潮絡繹不絕...新北府中捷運站行穿線壅塞將改善 拚8月底完工

新北代理老師期間不計年資違憲 教育局8月起新制實施

綠議員質疑願景工程變「怨」景 侯友宜：達成率高

相關新聞

陶博館成立25年獲文化部認證 新北市民9月3日前入館免費

新北陶博館獲得文化部博物館認證，成為首批獲認證的地方級博物館，展現長年在陶藝推廣、教育與服務上的深耕成果。陶博館推出交朋...

新北第二行政中心復工拚明年完工 三重造防災衛生中樞

位於三重的新北市第二行政中心昨全面復工，先前在4個半月內發生3起工安事故、一度遭勒令停工，新北市秘書處表示，工程已全面恢...

帶孫女出門未遇訪視員補助遭取消 北市社會局還原「三次都沒遇到」

北市親屬協力照顧制度已上路多年，長輩完成訓練後協助照顧家中幼兒每月可領最高5000元補助，卻有家長指出，制度不彈性，家中...

板橋惜食廚房每年提供12萬便當給弱勢 北市徵60萬房屋、地價稅喘不過氣

新北板橋惜食廚房，由志工每天製作便當給獨居老人及弱勢族群，每年提供12萬便當。但土地為北市所有，每年60萬房屋、地價稅負...

堤頂大道接國一北上新匝道 首日「2分鐘速通」國道

內湖科學園區通勤約16萬人，北市府為解內科塞車問題，建堤頂大道銜接國道一號北向新匝道引道，昨5時半迎來首日下班車潮，車況...

新北推「碳資產」 搭大眾運輸可換超商折扣券

減碳是國際趨勢，新北市昨宣布啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，透過「淨零新北App」記錄騎乘自行車、搭乘大眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。