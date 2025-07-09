板橋黃石市場轉型回歸 連5天送折價券

新北板橋黃石市場逾半世紀歷史，建物改造重新營運，經發局推折價券帶動買氣。老市場改造後注入新活力，攤商、消費者給不錯評價。

市長侯友宜昨主持啟用典禮，與在地攤商見證黃石市場變身，即日起至13日將連續5日發放市場30元折價券，限量560份，使用期限至8月8日。

侯友宜說，黃石市場1970年設立，是板橋人共同記憶，新市場除保留傳統市場機能，也結合旅館、醫療、社福及餐飲等多元設施，不只是一座市場，會成為當地重要的生活中心。

經發局長盛筱蓉說，2019年推動市場改造與改建計畫，陸續完成13座市場改造工程，並啟動9座市場改建，有3座改建完成。

黃石市場管委會特助洪郁婷說，因應時代變遷轉型為複合式觀光市場，保留傳統市場特色，結合美食、百貨及青旅，能吸引觀光客，也可望帶動府中區域發展。

有消費者表示，過往黃石市場老舊不堪、市場汙水遍地，孳生蟑螂、老鼠。新市場燈光明亮、整潔乾淨，逛市場感覺舒服多了。

傳統市場面臨超市、電商等通路競爭，黎明技術學院主秘黃信育表示，傳統市場的行動支付不夠普及，年長者是市場主要客群，對新科技接受度有限，若缺乏誘因與輔導，實際使用率難提升。

黃信育建議，政府應設計獎勵與優惠措施，鼓勵長者試用行動支付，累積使用經驗。

經發局同時指出，為了提升市場現代化服務以及消費便利性，黃石市場現在有32個攤位全面裝設電子支付設備，涵蓋Line Pay、街口支付與全支付等系統。