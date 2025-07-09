聽新聞
0:00 / 0:00

板橋黃石市場轉型回歸 連5天送折價券

聯合報／ 記者李定宇張策／新北報導
新北市板橋黃石市場轉型為複合式觀光市場。記者李定宇／攝影
新北市板橋黃石市場轉型為複合式觀光市場。記者李定宇／攝影

新北板橋黃石市場逾半世紀歷史，建物改造重新營運，經發局推折價券帶動買氣。老市場改造後注入新活力，攤商、消費者給不錯評價。

市長侯友宜昨主持啟用典禮，與在地攤商見證黃石市場變身，即日起至13日將連續5日發放市場30元折價券，限量560份，使用期限至8月8日。

侯友宜說，黃石市場1970年設立，是板橋人共同記憶，新市場除保留傳統市場機能，也結合旅館、醫療、社福及餐飲等多元設施，不只是一座市場，會成為當地重要的生活中心。

經發局長盛筱蓉說，2019年推動市場改造與改建計畫，陸續完成13座市場改造工程，並啟動9座市場改建，有3座改建完成。

黃石市場管委會特助洪郁婷說，因應時代變遷轉型為複合式觀光市場，保留傳統市場特色，結合美食、百貨及青旅，能吸引觀光客，也可望帶動府中區域發展。

有消費者表示，過往黃石市場老舊不堪、市場汙水遍地，孳生蟑螂、老鼠。新市場燈光明亮、整潔乾淨，逛市場感覺舒服多了。

傳統市場面臨超市、電商等通路競爭，黎明技術學院主秘黃信育表示，傳統市場的行動支付不夠普及，年長者是市場主要客群，對新科技接受度有限，若缺乏誘因與輔導，實際使用率難提升。

黃信育建議，政府應設計獎勵與優惠措施，鼓勵長者試用行動支付，累積使用經驗。

經發局同時指出，為了提升市場現代化服務以及消費便利性，黃石市場現在有32個攤位全面裝設電子支付設備，涵蓋Line Pay、街口支付與全支付等系統。

侯友宜 傳統市場

延伸閱讀

新北警消救溺殉職 侯友宜：寧可不要英雄、只要平安歸來

新店救援翻船3警義消、1民眾命危 侯友宜：全力搶救

丹娜絲重創嘉義 侯友宜派員前進嘉義協助復原

金溥聰怒告蔡正元 蕭旭岑作證：是「他」告知希望馬英九別去選前之夜

相關新聞

百歲嬤與幼童一起做紅龜粿 北市盼增設「共好中心」促世代融合

為促進世代間交流與社區融合，北市萬和兒童暨社區共好服務中心舉辦老協樂齡共學，結合在地米食文化，讓長者與小朋友一起製作紅龜...

堤頂大道接國一北上新匝道 首日「2分鐘速通」國道

內湖科學園區通勤約16萬人，北市府為解內科塞車問題，建堤頂大道銜接國道一號北向新匝道引道，昨5時半迎來首日下班車潮，車況...

新北推「碳資產」 搭大眾運輸可換超商折扣券

減碳是國際趨勢，新北市昨宣布啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，透過「淨零新北App」記錄騎乘自行車、搭乘大眾...

板橋黃石市場轉型回歸 連5天送折價券

新北板橋黃石市場逾半世紀歷史，建物改造重新營運，經發局推折價券帶動買氣。老市場改造後注入新活力，攤商、消費者給不錯評價。

多元藝術課 新北石門區尖鹿馨窩長輩臨摹口足畫家畫作

新北市石門區尖鹿馨窩長者關懷據點開設多元課程，近來在多元藝術課堂上，長輩們觀看了口足畫家的故事，並且也臨摹口足畫家的作品，從口足畫家的人生故事中有所體悟，並且也學習到了不同藝術創作的技巧。

活動中心整修完工 新北瑞芳海濱里迎首場共餐

新北市瑞芳區海濱里今(8)日舉辦今年度首次長者共餐活動，因活動據點海濱里活動中心進行整修，原訂四月舉行的共餐延後至七月開辦。整修後的場地更加舒適安全，也讓參與的長者感到貼心與溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。