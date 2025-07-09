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新北推「碳資產」 搭大眾運輸可換超商折扣券

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市府啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，邀請民眾為自己存碳資產。記者葉德正／攝影
新北市府啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，邀請民眾為自己存碳資產。記者葉德正／攝影

減碳是國際趨勢，新北市昨宣布啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，透過「淨零新北App」記錄騎乘自行車、搭乘大眾運輸、爬樓梯、食用無肉餐等減碳行為，或購買合作店鋪的「負碳商品」，可累積個人「碳資產」，存入低碳生活網帳戶，可兌換全家超商現金折扣券。

副市長劉和然指出，打造淨零城市不能光依賴公權力，需要結合市民日常減碳，新北去年攜手台北聯合大學系統，成立新北市輕推淨零影響力平台，今年進一步推出「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，透過適度誘因與數位科技手段，讓看不見的減碳行為轉化為具體碳資產，引導市民從日常消費與生活選擇中深化減碳意識。

「淨零新北 × 永續生活」專案由台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會發起，理事長李堅明表示，透過淨零新北App，民眾可記錄減碳行為並累積個人碳資產，有多達20項「負碳商品」可供民眾選擇，至新北三峽、板橋、鶯歌、樹林及八里區等64家全家門市購買即可累積碳資產，並能夠兌換現金折扣券。

目前「全民碳集」平台上，群益金鼎證券公司、新光人壽保險公司響應新北市府限用一次性飲料杯政策，提供自帶飲料杯買飲料的回饋獎勵。一卡通票證公司也提供限量1500張的計畫專屬一卡通交通票卡，邀市民加入永續行列。

大眾運輸 淨零 減碳

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