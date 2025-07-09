堤頂大道接國一北上新匝道 首日「2分鐘速通」國道

內湖科學園區通勤約16萬人，北市府為解內科塞車問題，建堤頂大道銜接國道一號北向新匝道引道，昨5時半迎來首日下班車潮，車況良好，不到2分鐘即可到北上車道。市長蔣萬安表示，大幅縮短行車距離，希望未來搭配捷運，解決內湖交通問題。

內科塞車關鍵之一是因從堤頂大道往國道1號北上，必須繞行陽光抽水站，再右轉舊宗路二段進入北上匝道，下班尖峰因車流量大，往往北上路段壅塞數百公尺，甚至回堵到民權大橋下；議員李明賢團隊曾實測，周五下班尖峰時段，當日車流綿延近1公里，排隊需53分鐘，幾乎淪為停車場。

多名議員在交通委員會質詢後，北市府編列預算增北上匝道，新工處指出，將原土坡部分開闢成將近250公尺的道路，並於今年6月12日完工，採低衝擊生態工法，種灌木為擋土設施，充分涵養水源，兼顧行車與景觀品質。

蔣萬安昨出席通車典禮指出，市府6個月就完成工程，讓堤頂大道一段要上國道一號，不用繞行陽光抽水站，直接右轉就接舊宗路二段上國道一號；內科交通確實難解，但是一定要想辦法來緩解，捷運東環段在去年12月也正式動工，希望未來確實解決內湖交通問題。

李明賢說，交通局保守估計可省近5分鐘時間，甚至實測預估最高可提升10分鐘行車效率。建議堤頂大道標線導引要更明確，如北上、南下如何分流；議員何孟樺指，若要真正紓解內科的交通，還是要增聯外道路，更積極推動大眾運輸等政策。

交通局綜合規劃科長黃皇嘉說，昨實地到現場視察發現，外線車道幾乎沒有車輛，不到2分鐘就能北上，持續觀察到周五；未來或許在車道分配上，可以直接將最外側車道為北上、第二車道南下、三四車道則是往大直港墘方向調整。