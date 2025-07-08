百歲嬤與幼童一起做紅龜粿 北市盼增設「共好中心」促世代融合

為促進世代間交流與社區融合，北市萬和兒童暨社區共好服務中心舉辦老協樂齡共學，結合在地米食文化，讓長者與小朋友一起製作紅龜粿。社會局表示，和兒童暨社區共好服務中心，是第一個共好據點，希望藉由該成功案例，讓更多行政區也設立不同特色服務中心。

根據統計，台北市目前約有36兒少據點、12個老服中心，以及500餘個老人關懷據點。近年來也力推「社區共好」，希望能打造老幼共融的環境，並由老人福利關懷協會共同舉辦「樂齡學堂」，結合在地特色，將素有「粿仔街」稱大稻埕延三商圈周邊的萬和兒童中心展開，讓長者與幼童共同製作紅龜粿，將傳統米食文化傳遞下去。

參與課程的兩位阿嬤100歲林足、90位江李愛嬌，更是推廣該文化的第一批種子教師，雖然如今已不在第一線指導，但還是定期來參加樂齡課程，7歲就開始學做粿的林足也分享，在地長大從小看著大人邊做邊學，漸漸熟悉；江李愛嬌也說，嫁過來後就開始學做，節慶還是會做給家人吃。

局長姚淑文表示，萬和目前是全市首個、唯一的社區共好服務中心，與社區關懷據點不同，是希望能夠活化活動場地，不僅僅是為特定年齡層，更是結合社區所有人陪伴，讓範圍和參與人數都更大，並且會結合當地的特色，進行文化推動和傳承。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，從去年起便開始規畫協助長者活絡社會參與力及幫助老大人培力就業等相關活動，鼓勵銀髮世代走出家中，有機會與同儕交流，跟社會接軌，才能延緩退化活躍老化，擁有充實、健康的人生下半場，樂齡共學堂也會持續在全台各地擴大舉辦，鼓勵長輩經由藝術或文化傳承手藝創作等學習表達自身的生命經驗與心情感受。