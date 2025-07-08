園藝撫療課 新北汐止區崇德里長輩香草植物染蛋趣

汐止區崇德里和佳醫護理之家聯合開辦的銀髮據點課程，除了有專業的體適能老師，帶著長輩運動，還安排了許多的手作，其中一堂園藝撫療課，不但帶著長輩認識香草植物，並且用來在蛋殼上染圖案，洋蔥皮染蛋，讓長輩開心學習又健康。

崇德里長蘇宏杰表示，辦理的銀髮族課程上的是園藝治療，請了園藝治療師來上課，所謂的園藝治療就是藉由種植植物、或是在使用植物之間，進而達到提神、穩定情緒的效果，紓解生活上的緊張，忘記煩惱，很感謝佳醫護理之家協助課程的進行。還有課堂上里辦公處也宣導近鄰綠生活，減少排碳量，鼓勵使用在地的植物做為課程上的使用，所以課堂上所有的材料都是出自崇德活動中心頂樓空中花園，上頭種了許多香草植物，課程結束也帶著長輩去參觀。

佳醫護理之家老師廖涓伶指出，這次是帶著長輩一起玩園藝撫療，主題是洋蔥皮染蛋，洋蔥皮是在中正市場菜攤撿的，課堂上用一些香草植物跟長輩們做連結，像有芳香萬壽菊、薄荷、迷迭香，讓長輩做嗅覺上的體驗、味覺上的體驗，在洋蔥皮染蛋成品出來後，就會有視覺上的體驗。

長輩說來活動中心上課很快樂，可以交朋友又可以學到新事物，這次認識到許多香草植物，聞到很多香味，覺得身心靈都好療癒，也有教用洋蔥皮染蛋，用香草植物貼在蛋殼上做出圖案，很有趣。