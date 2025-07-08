快訊

明、後2天水氣更多！中南部仍須注意降雨 10天後恐又有颱風生成

南鯤鯓代天府牌樓倒塌非偶然？ 民俗專家示警：這些人小心了

園藝撫療課 新北汐止區崇德里長輩香草植物染蛋趣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
崇德里長輩說來活動中心上課很快樂，可以交朋友又可以學到新事物。 圖／觀天下有線電視提供
崇德里長輩說來活動中心上課很快樂，可以交朋友又可以學到新事物。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區崇德里和佳醫護理之家聯合開辦的銀髮據點課程，除了有專業的體適能老師，帶著長輩運動，還安排了許多的手作，其中一堂園藝撫療課，不但帶著長輩認識香草植物，並且用來在蛋殼上染圖案，洋蔥皮染蛋，讓長輩開心學習又健康。

崇德里長蘇宏杰表示，辦理的銀髮族課程上的是園藝治療，請了園藝治療師來上課，所謂的園藝治療就是藉由種植植物、或是在使用植物之間，進而達到提神、穩定情緒的效果，紓解生活上的緊張，忘記煩惱，很感謝佳醫護理之家協助課程的進行。還有課堂上里辦公處也宣導近鄰綠生活，減少排碳量，鼓勵使用在地的植物做為課程上的使用，所以課堂上所有的材料都是出自崇德活動中心頂樓空中花園，上頭種了許多香草植物，課程結束也帶著長輩去參觀。

佳醫護理之家老師廖涓伶指出，這次是帶著長輩一起玩園藝撫療，主題是洋蔥皮染蛋，洋蔥皮是在中正市場菜攤撿的，課堂上用一些香草植物跟長輩們做連結，像有芳香萬壽菊、薄荷、迷迭香，讓長輩做嗅覺上的體驗、味覺上的體驗，在洋蔥皮染蛋成品出來後，就會有視覺上的體驗。

長輩說來活動中心上課很快樂，可以交朋友又可以學到新事物，這次認識到許多香草植物，聞到很多香味，覺得身心靈都好療癒，也有教用洋蔥皮染蛋，用香草植物貼在蛋殼上做出圖案，很有趣。

園藝 洋蔥 長輩

延伸閱讀

現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救

新北搜救溺水男再傳意外 船艇翻覆3人落水、1義消無生命跡象

50多歲男新北南勢溪玩立漿 疑落水失蹤搜尋中

新北「新動物樂園」超級夯！免跑外縣市 最萌水豚領軍「6大可愛動物」都看得到 「免費入園資格」一次看

相關新聞

百歲嬤與幼童一起做紅龜粿 北市盼增設「共好中心」促世代融合

為促進世代間交流與社區融合，北市萬和兒童暨社區共好服務中心舉辦老協樂齡共學，結合在地米食文化，讓長者與小朋友一起製作紅龜...

多元藝術課 新北石門區尖鹿馨窩長輩臨摹口足畫家畫作

新北市石門區尖鹿馨窩長者關懷據點開設多元課程，近來在多元藝術課堂上，長輩們觀看了口足畫家的故事，並且也臨摹口足畫家的作品，從口足畫家的人生故事中有所體悟，並且也學習到了不同藝術創作的技巧。

活動中心整修完工 新北瑞芳海濱里迎首場共餐

新北市瑞芳區海濱里今(8)日舉辦今年度首次長者共餐活動，因活動據點海濱里活動中心進行整修，原訂四月舉行的共餐延後至七月開辦。整修後的場地更加舒適安全，也讓參與的長者感到貼心與溫暖。

生活中做環保 新北汐止區北山里陳淑君要拼環保英雄

地球只有一個，如何盡自己的力量推環保永續，在汐止區北山里環保志工陳淑君展現女力做環保，除了自己生活中，將許多不要的東西，發揮創意巧思再利用之外，光是壞掉的雨傘，就能一傘五用，做雨衣、雨傘架還有做收納袋，所以今年里長也推派他參加新北市的環保英雄。

園藝撫療課 新北汐止區崇德里長輩香草植物染蛋趣

汐止區崇德里和佳醫護理之家聯合開辦的銀髮據點課程，除了有專業的體適能老師，帶著長輩運動，還安排了許多的手作，其中一堂園藝撫療課，不但帶著長輩認識香草植物，並且用來在蛋殼上染圖案，洋蔥皮染蛋，讓長輩開心學習又健康。

新莊運動中心泳池磁磚破損 女童踩傷縫針家長心疼

暑假是泳池使用高峰期，新北一名7歲女童在新莊國民運動中心，遭破裂泳池磁磚割傷，當場血流如注。市議員陳世軒批評，現場混亂無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。