生活中做環保 新北汐止區北山里陳淑君要拼環保英雄

地球只有一個，如何盡自己的力量推環保永續，在汐止區北山里環保志工陳淑君展現女力做環保，除了自己生活中，將許多不要的東西，發揮創意巧思再利用之外，光是壞掉的雨傘，就能一傘五用，做雨衣、雨傘架還有做收納袋，所以今年里長也推派他參加新北市的環保英雄。

北山里志工陳淑君說，從小就很龜毛，東西都要保持乾乾淨淨，尤其覺得地球只有一個，環保永續很重要，所以都會用一些巧思，讓廢物再利用，像是每天都會帶著環保袋出去，裡面會放兩個剪裁完喝完的牛奶紙盒，可以放保溫杯，兩個杯子不會去撞到之外，像是買冰加啡會有水珠，這樣就可以阻隔，袋子也不會濕濕的，一舉數得，這些都是以可以廢物利用的，要愛護我們的地球，儘量從本身自己先做起。

陳淑君也說，從小就對環保小細節很重視，看到很多人買東西、丟東西，就會覺得既浪費錢又會傷害整個地球，就會自己想應該怎麼做，像是把家裡不要的電線，像是吹風機、電鍋或是微波爐使用久了壞掉就會丟掉，自己就會把電線剪起來，再花個幾10塊就變成延長線，這樣就不用再花錢去買，減少資源浪費，讓地球更環保一點。

北山里志工陳淑君的創意巧思，有不要的衣服做成抱枕套、喝完的瓶瓶罐也都能拿來做成面紙盒、漏斗、收納盒等等，就連他每天背出家門的包包都是自己縫的，裡面更是藏著他對環保再利用的各項用心，一定會放環保餐具、垃圾袋等等，許多人要丟的東西，在他眼中都是寶貝，什麼都能再利用，甚至還自己去學修水電，現在他不但運用在自己的生活中，在北山里當志工也開始和大家分享。

北山里長林徵熊提到，這次推薦陳淑君參加環保英雄評比，他的智慧跟對環保的用心真的蠻厲害的，每一年都有推派志工參加，今年希望能夠有更好的成績，對陳淑君很有信心，他對於里內環境、環保都很用心，不管是黃金資收站做資源回收、還是環境衛生都很幫忙，尤其他的DIY的功力很強，東西很多，那天評比時，老師看到東西這麼多也覺得不簡單，像是雨傘五用、還有民眾遛狗很讓人頭痛的就是留下了狗黃金，所以宣導說有做了一些狗屎網，手不用去清理，只要在狗狗要上大號的時候，放在屁股下接著就行，不落地也容易清理掉，這些生活上的環保創新創意，都希望這次能有好成績。

還有很經典的就是壞掉的傘，在陳淑君的手裡，還能一傘五用，掛勾能夠當傘架，傘骨能當雨衣架，布能夠用來做雨衣、雨帽、環保袋等等，廢物再利用沒有止盡，這次里長林徵熊推派他參加環保英雄評比，也希望能有好成績，並且讓環保永續在里內推廣出去。