多元藝術課 新北石門區尖鹿馨窩長輩臨摹口足畫家畫作

新北市石門區尖鹿馨窩長者關懷據點開設多元課程，近來在多元藝術課堂上，長輩們觀看了口足畫家的故事，並且也臨摹口足畫家的作品，從口足畫家的人生故事中有所體悟，並且也學習到了不同藝術創作的技巧。

尖鹿馨窩關懷據點主任林淑芬說，這堂多元藝術課，老師特別選擇口足畫家謝坤山與陳世峰來介紹，希望讓長輩先看過這兩位口足畫家的人生經驗，進而有些人生的體悟與學習，並且在口足畫家的作品中，學會不同畫風的創作並融入自我風格的呈現。

在完成了作品後，長輩們自信的展示作品，並且分享課堂中從零開始創作到完成作品的感受。不少長輩分享自己過去從未想過可以拿起畫筆創作，如今在老師的指導下，不但是創作了，更加還繪製出相當滿意的成品，也期待未來自己還有更多的潛能開發，挖掘更多不同的自己。