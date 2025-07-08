新莊運動中心泳池磁磚破損 女童踩傷縫針家長心疼

暑假是泳池使用高峰期，新北一名7歲女童在新莊國民運動中心，遭破裂泳池磁磚割傷，當場血流如注。市議員陳世軒批評，現場混亂無急救SOP，凸顯體育局缺乏危機應變及管理疏失。新北體育局說，已要求運動中心全面檢視泳池環境，立即完成修復磁磚，並家屬辦理保險理賠。

陳世軒指出，有家長投訴6日上午，女童在新莊國民運動中心走向游泳池時，不慎踩到破損磁磚，腳底被割傷血流不止，但竟無任何警示磁磚破損，也無圍籬防護。更甚泳池現場人員也不知醫護箱放哪，無人主動打119急救電話，最終由家長自行報案。

陳世軒說，該中心已將破損處補上，而女童的腳底也縫六針，但磁磚破裂卻未即時修補與設置警示，導致孩童受傷，場館明顯有管理疏失。國民運動中心作為市府委外經營的公共設施，體育局必須檢查設施定期巡檢、維修通報機制。

此外，陳世軒認為，現場急救程序失靈，運動中心應落實現場工作人員的急救訓練與模擬演練，並公開張貼急救箱位置與急難聯繫流程，才能在第一時間提供必要處置，並針對委外管理單位違失，檢討契約內容與罰則落實。 新北一名7歲女童日前在新莊國民運動中心，遭破裂泳池磁磚割傷，當場血流如注。圖／議員陳世軒提供