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板橋區忠孝、溪北公園停車場完工 567格車位年底前啟用

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋區忠孝公園、溪北公園2座全智慧化立體停車場已在上月完工，預計年底前陸續啟用。圖／新北市交通局提供
板橋區忠孝公園、溪北公園2座全智慧化立體停車場已在上月完工，預計年底前陸續啟用。圖／新北市交通局提供

新北公有停車場如火如荼施工中，新北市交通局長鍾鳴時今天指出，新北市6年來共新建110座公有停車場，提供2萬1509格停車位，板橋區忠孝公園、溪北公園2座全智慧化立體停車場已在上月完工，預計年底前啟用，共計提供567格停車位紓解在地停車需求。

鍾鳴時今天下午視察溪北公園及忠孝公園地下停車場工程時指出，溪北公園地下停車場工程總經費達7億3028萬元，前瞻補助1億5336萬元，2023年3月中旬動工，施工期間歷經國際原料飆漲、技術人力短缺、資材價格上漲等，在6月30日完工，目前申請使用執照作業中，預計12月啟用，提供280格汽車位、50格機車位紓解周邊老舊社區停車需求。

溪北公園地下停車場同時由板橋區公所協助爭取預算，擴大公園舞台廣場並加裝遮陽設施、新增籃球場天幕及周邊草坡改善工程，讓公園空間更有效利用，提供居民更優質的運動休憩及停車環境。

而鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場、亞東醫院、遠東通訊園區及亞東商圈的忠孝公園地下停車場也在上月30日完工，同樣為地下2層，結合周邊公園綠化設計，利用自然通風井將新鮮空氣引導至地下樓層，提供205格汽車位、32個機車位。

停車場上方有橢圓形溜冰場、石椅座席、林蔭步道、自行車停車區、籃球場與座椅區等，提供民眾運動休憩最佳空間，預計最快11月底前啟用。

新北交通局表示，板橋區有7座前瞻計畫補助停車場案，已陸續完工啟用音樂公園、新埔國小、忠孝國中、五權公園等4座地下停車場，今年底前忠孝公園和溪北公園等2座地下停車場啟用後，信義國小地下停車場也將在明年接棒完成。

板橋區忠孝公園、溪北公園2座全智慧化立體停車場已在上月完工，預計年底前陸續啟用。圖／新北市交通局提供
板橋區忠孝公園、溪北公園2座全智慧化立體停車場已在上月完工，預計年底前陸續啟用。圖／新北市交通局提供

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