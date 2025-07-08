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連日高溫易致魚群暴斃 北市建預警機制護河川水質

中央社／ 台北8日電

大暑將至，台北市環保局今天表示，考量連日高溫會降低水中含氧量，易導致魚群死亡，已在基隆河、淡水河等流域設置5座監測站，打造預警機制並加強巡查，避免河川水質惡化。

台北市環保局今天透過新聞稿說明，魚類對水中含氧量極為敏感，一旦溶氧量突然降低就可能造成魚群死亡，而夏季高溫本就會降低水中氧氣含量，若再發生突發暴雨、氣壓偏低等氣象條件，就更易導致水體缺氧惡化。

為即時掌握河川水質變化，環保局陸續在淡水河、基隆河、新店溪及景美溪建置5座固定式太陽能水質自動監測站，全天候監控水溫、酸鹼值、溶氧與導電度等指標，打造死魚事件預警機制。

環保局表示，當監測數據顯示連續2天、每天連續5小時以上溶氧低於每公升0.3毫克，或連續3天高溫達攝氏36度以上時就會啟動應變，加強作業巡查、確認有無人為排放污染，並通知工務局衛生下水道工程處加強截流與污水處理設施操作。

環保局統計，預警機制分別在112年啟動13次、113年44次、今年至今14次，若發現有魚屍就可即時打撈清理，避免有機物分解過程進一步消耗水中氧氣、河川水質繼續惡化。

水質 淡水河 環保局

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