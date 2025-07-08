九份紅燈籠祭倒數中 限量百元新北幣待兌換
2025九份紅燈籠祭活動將持續至7月13日，每晚6時至10時點燈，正值暑期旅遊熱潮，是民眾規劃山城夜遊的最佳時機。新北市觀旅局表示，今年民眾只要至服務中心領取集章卡並蒐集五大主題燈區的專屬印章，回到服務中心後可兌換限量百元新北幣，於店家消費時折抵使用。
新北觀旅局長楊宗珉表示，今年民眾只要至服務中心領取集章卡並蒐集五大主題燈區的專屬印章回到服務中心，可兌換限量百元新北幣，共4400份目前尚餘2300份可換，新北幣可於店家消費時折抵使用，還能參加每日限量的九份小提燈抽獎。
觀旅局表示，為鼓勵旅客延長停留、深度體驗，活動也與當地店家及民宿攜手合作，推出多項優惠方案。凡至服務中心領取古裝體驗加時券，即可享有租借旗袍加贈1小時的優惠，並憑打卡照片兌換限量明信片。民眾若於訂房時說出「我要參加九份紅燈籠祭」通關密語，即可享指定合作民宿九五折優惠。
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