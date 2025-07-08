黃國昌選北市長？ 鍾小平酸：這次姓什麼
甫率領民眾黨台北市議員，替國民黨站台反惡罷活動的民眾黨主席黃國昌，根據「太報」報導，藍營人士認為黃國昌人設，符合北市民選擇，可能有意選北市長。國民黨北市議員鍾小平酸黃這次要姓什麼？若執意選北市，那藍白要翻臉，「我們議員要力保少主蔣萬安。」
鍾小平今天錄製影片表示，立法院長韓國瑜才說黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，現在又傳出要選台北市長，著實丈二金剛摸不著頭緒，現在又在想什麼？現在又姓什麼？
他說，藍白是要合，但黃動輒幫國民黨站台、反罷免國民黨立委，現在又要選台北市長，那要怎麼合？黨中央要想清楚，特別是黃國昌到底要走什麼路，反反覆覆、無所適從很痛苦。
鍾小平也說，如果黃國昌執意要選台北市長，那真的是藍白要翻臉，堅持要選會是核彈會滅等級。「我們議員不讓、沒得談，這是最壞結果，希望大家各退一步；要全力保未來少主蔣萬安很重要。」
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