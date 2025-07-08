快訊

完成與癌逝母約定！考場吐血她仍考上中山女高 父讚「全家驕傲」

仙塔律師涉洩密洗錢助詐團！靈骨塔騙上億手法曝光 犯嫌早知偵辦進度

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

黃國昌選北市長？ 鍾小平酸：這次姓什麼

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員鍾小平今天自錄影片，針對據傳黃國昌要選北市長，那藍白要翻臉，「我們議員要力保少主蔣萬安。」本報資料照片
台北市議員鍾小平今天自錄影片，針對據傳黃國昌要選北市長，那藍白要翻臉，「我們議員要力保少主蔣萬安。」本報資料照片

甫率領民眾黨台北市議員，替國民黨站台反惡罷活動的民眾黨主席黃國昌，根據「太報」報導，藍營人士認為黃國昌人設，符合北市民選擇，可能有意選北市長。國民黨北市議員鍾小平酸黃這次要姓什麼？若執意選北市，那藍白要翻臉，「我們議員要力保少主蔣萬安。」

鍾小平今天錄製影片表示，立法院長韓國瑜才說黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，現在又傳出要選台北市長，著實丈二金剛摸不著頭緒，現在又在想什麼？現在又姓什麼？

他說，藍白是要合，但黃動輒幫國民黨站台、反罷免國民黨立委，現在又要選台北市長，那要怎麼合？黨中央要想清楚，特別是黃國昌到底要走什麼路，反反覆覆、無所適從很痛苦。

鍾小平也說，如果黃國昌執意要選台北市長，那真的是藍白要翻臉，堅持要選會是核彈會滅等級。「我們議員不讓、沒得談，這是最壞結果，希望大家各退一步；要全力保未來少主蔣萬安很重要。」

國民黨 黃國昌

延伸閱讀

民眾黨主席黃國昌要選台北市長？蔣萬安聽了秒回「謝謝」

傳黃國昌揮軍北市選市長？陳宥丞駁斥曝陰謀論目的

美首波關稅函沒台灣 黃國昌：盼賴政府堅守底線

韓國瑜讚黃國昌「人中呂布」 綠委：高級酸

相關新聞

黃國昌選北市長？ 鍾小平酸：這次姓什麼

甫率領民眾黨台北市議員，替國民黨站台反惡罷活動的民眾黨主席黃國昌，根據「太報」報導，藍營人士認為黃國昌人設，符合北市民選...

減碳有價化！新北搭大眾運輸賺碳資產 換超商現金折扣券

減碳已是國際趨勢，新北市推動2050淨零排放目標，新北市府今天宣布啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，民眾透過...

緩解內科塞車 蔣萬安宣布：堤頂大道銜接國一北上引道啟用

為改善內科塞車問題，北市府推動堤頂大道銜接國道一號北向新匝道引道，今天通車。台北市長蔣萬安上午出席啟用儀式宣布下午1時開...

影／紓解內科交通 蔣萬安主持堤頂大道新匝道通車

台北市長蔣萬安上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，宣布下午1時正式開通新匝道。蔣萬安表示過去堤頂大道要上...

影／板橋黃石市場回歸 重新開幕五日送560份折價券

新北市板橋黃石市場於今舉行「板橋黃石市場暨街內五里市民活動中心開幕典禮」，宣布市場重新營運，新北市長侯友宜主持啟用典禮，...

救內科交通 蔣萬安增堤頂上國道匝道 估下班減塞10分鐘

為救內科交通，北市堤頂大道新增北上匝道今通車。先前爭取增設匝道的北市議員李明賢說，下班尖峰從堤頂上國道，每天幾乎都嚴重回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。