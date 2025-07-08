百歲阿嬤樂傳好手藝 北市擬增設社區共好中心

北市府今天與老人福利關懷協會攜手在全市首個社區共好服務中心「萬和」舉辦老協樂齡共學堂，並有百歲阿嬤出席傳授紅龜糕製作手藝。社會局說，盡力朝各行政區也設此服務中心。

北市社會局指出，市政府於民國85年開辦2間公辦民營兒童服務中心後，歷經27年，112年成立第3間兒童服務中心，除服務弱勢兒童及其家庭外，也回應在地社區需求、高齡社會趨勢，首創北市社區老幼共融－萬和兒童暨社區共好服務中心。

隸屬台北市政府的萬和兒童暨社區共好服務中心，今天攜手老人福利關懷協會、大同區國順里辦公處舉辦「樂齡共學堂暨萬和共好市集」活動。

現場齊聚數十人扶老攜幼、分組動手做傳統米食紅龜糕，老人福利關懷協會副秘書長陳怡如說，目前每個月舉辦1次老協樂齡共學堂，下個月是彩繪課，現在正值暑假，學童也會參與，大手牽小手一起學習，促進社區跨世代共好。

社會局長姚淑文說，萬和兒童暨社區共好服務中心會固定舉辦活動，今天活動現場還有百歲阿嬤傳授紅龜糕製做手藝。

這位百歲阿嬤林李足告訴中央社記者，8歲起就會做紅龜糕了，年輕時受雇於人製做此美食、節日也會動手為家人製做，已做90幾年了。坐她身邊的江李愛嬌也已高齡90歲，她說，從小跟著阿嬤學，就會做了。

社會局補充，萬和目前是全市首個、唯一的社區共好服務中心，源自都更回饋誕生的；全市目前約有36個兒少據點、12個老服中心，以及500餘個老人關懷據點，舉辦相關活動皆可運用，當然，未來也會盡力朝向每個行政區也設置社區共好中心努力。