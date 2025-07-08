小小學童消防夏令營 新北防災安全從小紮根

新北市消防局第七救災救護大隊今天及本月14日在慈濟雙和靜思堂舉辦2場小小學童消防夏令營，精心安排設計8站消防闖關活動，由國小學童透過遊戲闖關關卡等遊戲，讓正確防災安全觀念從小紮根。

第七大隊指出，此次夏令營消防闖關活動精心設計4個站別及8道關卡，包含宣導教具操作講解、結合地震及濃煙災害現場體驗、消防體能趣味競賽、室內消防擬真射水訓練、AR星火求生互動式遊戲關卡及防溺宣導教育。

慈濟雙和靜思堂精心準備健康蔬食咖哩飯供學童享用，慈濟師兄、師姐引導現場家長認識雙和靜思堂的環境及公益相關導覽介紹活動，讓大朋友、小朋友都能收穫滿滿。

新北市消防局副局長蔡武忠表示，希望透過多元關卡進行消防防火防災教育，以期許能夠在闖關玩樂之餘將防火防災教育向下扎根，以達到能夠自救及在自身安全的狀況下幫助他人，降低災害發生，並進而推廣正確防火防災教育。